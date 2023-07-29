Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше

Роман Ващук: «Українське законодавство для ФОПів ліберальніше, ніж за кордоном»

Українські підприємці, які були змушені виїхати за кордон, визнають, що в інших країнах їм складніше, ніж в Україні, бо за кордоном є більше правил. Українське законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше. Про це у розмові з «Главкомом» повідомив канадієць українського походження, що працював послом Канади в Україні Роман Ващук.

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«Діджиталізація зробила життя менших ФОПів набагато легшим. І малі підприємці, які виїхали з України, зауважують, що в інших країнах їм складніше, ніж в Україні, бо за кордоном є більше правил. Українське законодавство щодо ФОПів взагалі є більш ліберальним, для них створені непогані умови. Але саме непередбачуваність і тенденція скочуватися до ручної керованості процесами є найбільш слабкою ланкою», – зазначив бізнес-омбудсмен.

Також пан Ващук повідомив, як бізнес відреагував на повернення довоєнних податків, зокрема, їхній різкий ріст на паливо з 1 липня. «Великий бізнес переважно не має величезних проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються. Коли податкові органи намагаються спіймати на якихось формальностях, щоб стягнути штрафи», – зауважує експерт із захисту бізнесу.

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На думку Ващука, не аби яку роль відіграє ментальність українців. «В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав проводити інспекцію і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом. Тоді як в багатьох інших країнах, якщо налагоджена вправна співпраця між податковою і фірмою, навпаки за відсутність штрафів ставлять плюсики. Цей неформальний тиск, що ти обов’язково маєш щось знайти, призводить до того, що люди починають займатися отаким формальним крючкотворством. Звісно, про це не говориться на сайті ДПС, але воно закладене в доісторичних частинах мозку. Звідти й виникає антагоністичне відношення між фіскалами та бізнесом», – наголосив експосол.

Раніше бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України.