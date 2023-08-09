«Такі ситуації вчать не довіряти державі». Історія студента, який не зміг закінчити навчання в Британії

Депутати та уряд не спромоглися виробити хоч якесь рішення, аби дати студентам можливість завершити навчання за кордоном

Цими днями у суспільстві спалахнула дискусія щодо пропозиції колишнього народного депутата, ексрадника голови МВС та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, який запропонував, щоб кордон після завершення війни був закритим для чоловіків ще протягом трьох років. Чимало українців розмірковують над тим, як повернути земляків на Батьківщину. Архітекторка Анна Кирій поділилася історією свого сина Дениса Кирія-Федосенка, який не зміг продовжити навчання за кордоном.

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«Ігор Ліскі (співзасновник Українського інституту майбутнього – «Главком») написав, що нам як суспільству треба подорослішати і бути готовими до цивілізованої дискусії. Бо ми, недорослі, не змогли оцінити провокацію до серйозної дискусії пана Денисенка, який пропонує закрити чоловіків на три роки після війни в Україні, при цьому його повнолітній син спокійно катається по закордонах і записує тревел-блоги з порадами що подивитися в Європі. А ще «дорослі» і «розумні» люди на всіх можливих конференціях по відбудові активно піднімають питання: «Як ми будемо повертати людей з-за кордону»? Я хочу це обговорити не на абстрактних правилах для всіх чоловіків, а на конкретному прикладі мого сина і моєї сім’ї», – зазначила авторка допису.

У 2020-му році, у розпал пандемії, Денис закінчив 11 клас. Склав три предмети ЗНО майже на 200 балів, мріяв стати режисером, присвятити життя кіно. Також хлопець захоплювався історією України. З хорошим портфоліо та іншими успіхами він отримав стипендію на навчання Британського Університету Solent University, Southampton та додатково вступив на бюджет історичного факультету Могилянки. Тож Денис навчався відразу у двох університетах.

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По закінченню першого курсу юнак зрозумів, що йому складно, тож залишився вчитися на другий курс в британському університеті. Влітку 2022-го під час повномасштабного вторгнення повернувся додому на канікули.

«Наступний курс починається 26 вересня 2022 року, а 14 вересня держава приймає рішення, що більше студентів за кордон не випускають. Одночасно діє рішення, що студенти не підлягають мобілізації. Британія покрила наші борги по оплаті навчання і пропонувала надалі безкоштовну освіту задля підтримки українського студента. Це було супер-важливо, адже ми витратили половину всіх заощаджень на оплату навчання та гуртожитку в Саутгемптоні», – написала мама студента.

Денис відправляв листи до міністра освіти, робив відеозвернення в Інтернеті, виходив в ефіри телемарафону, гуртував спільноту студентів. «Але депутати та уряд не спромоглися виробити хоч якесь рішення аби дати можливість завершити навчання закордоном студентам, які вже вчилися. Коли я зверталася до знайомих та нардепів з документами і питанням як вирішити цю ситуацію на законодавчому рівні, знаєте що найчастіше мені казали? «Навіщо повертався?» І моя відповідь: «бо Україна – його дім», «бо довіряли державі» звучить так, ніби ти лох. І погляди здивовані викликає», – поділилася Анна Кирій.

«Якби рішення про заборону виїзду студентам було прийнято влітку 2022-го, такі як Денис, мали б можливість відновитися в університеті або вступити в інший український виш. Але ні. Рішення прийняли 14 вересня, коли ти вже не можеш нікуди вступити і виїхати теж не можеш. Коли куплені квитки і оплачений гуртожиток. Це про те як цінує держава тих, хто власним коштом та зусиллям прагне отримати якісну освіту, щоби працювати для розбудови України. Отже, кошти втрачені, британська освіта теж, разом з двома минулими навчальними роками», – додала жінка.

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У складні часи сімʼя залишилася майже без заощаджень, бо збирала кошти саме на освіту дітей. Ситуація зі студентами не набула суспільного розголосу. Анна Кирій виокремила дві причини.

«Перша – тема складна, війна дуже надовго, воювати будуть всі: і студенти, і жінки, але відкрито це «недорослому» суспільству не говорять. Друга причина – всі, хто хотів виїхати, виїхали по-тихому, в корупційний спосіб, або не поверталися, бо ж не лохи. Як от син Денисенка та інших впливових «дорослих». І тим, хто сидить на корупційних потоках держави, це вочевидь вигідно. Висновок невтішний. Такі ситуації вчать людей ніколи не довіряти своїй державі. Вона тебе кине. Можеш парєшать – парєшай», – написала мати Дениса.

На її думку, ніякі дискусії як повертати людей не мають сенсу, якщо ті, хто залишився, не можуть довіряти своїй державі. Якщо до тих, хто залишився, ставляться як до дурників недорослих.

«Найгірше те, що формують правила, вчать нас як жити і вважають недорослими саме ті, хто парєшал. Бо дуже зручно говорити про абстрактний закон для абстрактних людей, ставити огидні питання «що важливіше збереження нації чи права людини», бо тебе особисто ці рішення не торкнуться. Адже держава спитає лише з тих, хто їй довіряє, чинить відповідно закону і власним цінностям», – наголосила жінка.

Денис тепер знову студент, буде на бюджеті вчитися кіновиробництву, і, знаючи історію України, робити глибокі фільми про українців. Проте тепер сімʼя хлопця вимушена заплатити компенсацію 70-200 тис. грн державі за те, що Денис провчився на бюджеті в іншому виші.

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«Ми заплатимо, раз такі правила. Бо підтримуємо Україну і продовжуємо довіряти своїй державі. А також знаємо, що права людини – це саме те, що формує націю. Націю не рабів, а сильних і вільних людей, які в найскладніші часи обирають бути зі своєю державою саме через власний вибір, а не «розумні» думки тих, хто вважає себе «дорослими», – підсумувала Анна Кирій.

Зауважимо, у березні військове керівництво дозволило продовжити навчання тим студентам, які вже навчалися до 24 лютого за кордоном. Однак через масове підроблення документів і спекуляції восени студентам відмовили в цьому праві.

Нагадаємо, колишній народний депутат Вадим Денисенко виклав у мережу скандальний пост про виїзд чоловіків за кордон після перемоги нашої країни у війні. Зокрема, він заявив, що нашим чоловікам треба заборонити виїжджати ще мінімум на три роки.

Свою позицію він пояснив тим, що наша держава буцімто не збережеться як нація, якщо після закінчення війни відкрити кордони. На його думку, у разі відкриття кордонів, Україна нібито втратить ще мільйон осіб.

Більшість українців обурені словами Денисенка. Вони зазначають, що таке рішення було б неконституційним, порушує базові права людини і є аналогом кріпосного права.

Крім того, відреагували на пост чоловіка і в Міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там наголосили, що це особиста думка Денисенка і вона не відображає позицію МВС щодо цього питання.

Також Вадим Денисенко стверджує, що в України є лише три опції: заборонити чоловікам виїжджати за кордон, «привезти мільйони людей з Азії» або змиритися зі знелюдненою Україною. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього прогнозує, що після війни приблизно мільйон чоловіків поїде в Європу – Денисенко прокоментував гучний скандал.

До слова, син Денисенка живе та навчається за кордоном. Окрім того, багато подорожує. Користувачі мережі наголошують, що син не винен у скандальних заявах свого батька. За словами медійниці Аніти Бобяк, мати Андрія Денисенка змалечку виховує сина сама – знайомі сім'ї розповіли, чому хлопець за кордоном.