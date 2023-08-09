Цього року в наших сусідів вибори: звідки очікувати загроз?

В інтересах України хороші результати виборів для PIS та центристської Коаліції обивательської

15 жовтня 2023 року в Польщі вибори до Сейму, а слідом, 5 листопада, в Молдові відбудуться місцеві вибори, які дають початок процесу оновлення влади.

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В обох випадках кремль буде намагатись впливати на суспільні настрої, щоб використовуючи інструменти демократії, сформувати менш лояльну до України владу.

Відлуння польських виборів ми вже відчули. Зернове протистояння і дискурс про недостатню вдячність є прямопов’язаними з електоральним процесом. Польські аграрії є важливою ЦА для націоналістів, то ж труднощі конкуренції з українським зерном автоматично стали предметом політичних торгів.

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Найнебезпечнішою для України є ультраправа партія «Конфедерація», яка на тлі зближення лідерів PIS з Україною, яке спричинила війна з РФ, почала відбирати консервативних націоналістів, які зростали на «волинському питанні». Нелояльна до України сила цьогоріч подолала психологічний бар‘єр у 10% і продовжує нарощувати рейтинги. Так, ви не помилились, існує павіла партія від правої PIS…

Конфедерація канібалізує рейтинг PIS, що зі зростанням рейтингів перших неминуче призведе до потреби формування урядової коаліції. Відтак, в PIS буде два варіанти для формування коаліції, обидва будуть продовжувати зернову війну, але конфедерати можуть жадати ще більшого обмеження підтримки України. Більше про це ви можете прочитати у моїй публікації в першому коментарі.

В інтересах України хороші результати виборів для PIS та центристської Коаліції обивательської, які будуть продовжувати підтримку України.

У Молдові в кремля є ціла палітра політичних проектів. На видимому спектрі є кілька проектів від біглого олігарха Шора, який переховується в Ізраїлі.

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Він став головною рушійною силою російських спецслужб, змістивши в цій ролі партію Соціалістів екс-президента Молдови Ігора Додона. Фактично Шор вступив у конкуренцію з Додоном за російський фінансовий потік, претендуючи на лідера опозиції до Маї Санду.

Соціалісти стали донором одного з двох головних проектів Шора — партії «Відродження». Біжать від соціалістів в цей проект різного калібру політичні фігури, від депутатів парламенту і аж до місцевих партійних команд. Фактично це клон соціалістів на лівому електоральному полі.

Паралельно Шор запустив ще один проект для «політичного центру», де електорату пропонують утилітарні цінності. Мова про партію «Шанс».

Вчора журналіст з обойми Шора Олексій Лунгу спільно з колишнім мером Орхея Павлом Вержаном, який був презентований Шором в якості члена команди Євгенії Гуцул (Башкана Гагаузії), зробили прес-конференцію де Лунгун оголосив про припинення своєї журналістської діяльності і початок політичної боротьби. Вержан на цій прес-конференції оголосив, що Ілан Шор підтримує партію «Шанс». Додавши, що біглий олігарх підтримуватиме всі сили, які будуть боротись проти Майї Санду.

Така різновекторність активності Шора пов‘язана з тим, що його однойменну партію визнали неконституційною і її представникам заборонять брати участь у виборах.

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Іронія в тому, що підтримуватиме різні політичні сили Шор через криптовалюту та свій «Фонд розвитку демократії «Моя мрія». Рука москви за демократію — ось такий от оксюморон

Фактично, жорстка конкуренція з іншими правоцентриськими силами з боку /pas/ створює тло, яке Шор намагається культивувати в повноцінний наратив, мовляв Санду сформувала антидемократичний режим. Складно знайти молдовських демократів, які сьогодні не критикували б партію Майї Санду.

Я ще у травні писав про необхідність переглянути підходи до взаємодії з демократичними, проєвропейськими, промолдовськими політичними силами. Посилання на публікацію дам у другому коментарі до цього посту.

Публічно, на лівому проросійському електораті продовжує достатньо впевнено себе почувати партія соціалістів. Але зусиллями Шора, до виборів питома їх вага буде зменшуватись.

Головною загрозою для України буде чинний мер столиці Іван Чебан, екс-комуніст, якого завчасно від‘єднали від соціалістів, від яких він обрався очільником міста.

Він активно перефарбовується в проєвропейця і веде дуже утилітарну кампанію, мовляв доки інші говорять – він робить.

Я вже писав публікацію, що кремль усвідомив, що лівого електорату не достатньо для реваншу в Молдові, то ж він почав експансію на право-центристський спектр. В новій стратегії російських спецслужб є вивід на виборцях «політичного центру» Чебана в другий тур президентських виборів, де його підтримають вест лівий електорат, якому він добре знайомий. Більше про це в третьому коментарі до посту.

Відтак виглядає, що Майї Санду і партії /pas/ час окрім проєвропейської доктрини та підтримки України взяти на прапор розвиток демократії, сприяючи розвитку політичних альтернатив на всіх електоральних полях, щоб їх не захопили проросійські політичні проекти.

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Часу для цього вкрай обмаль, але він ще залишається…