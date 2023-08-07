Ігнат пояснив, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Білорусі

Російські ракети, які під час ракетної атаки 5 серпня заходили в повітряний простір України з Білорусі, були запущені на території Росії

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що Росія запускала ракети з Тамбова, проте вони перетнули повітряний простір Білорусі

Під час масової атаки РФ по Україні 5 серпня ракети «Кинджал» перетинали повітряний простір Білорусі, тому в мережі повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск. Однак ракети летіли з російського Тамбова, наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.

«Летить «Кинджал» з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо», – наголосив Ігнат.

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Речник зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, «як щось нове». Водночас, за його словами, слід пам'ятати, що Росія активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.

«Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав – Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому», – пояснив Ігнат.

Раніше розвідка припускала, що Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі.

Нагадаємо, що російські війська нібито здійснили запуск ракет з території Білорусі 5 серпня.

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Востаннє Україну обстрілювали з території Білорусі у жовтні 2022 року, росіяни тоді використали дрони, повідомляв посол у Білорусі Ігор Кизим. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 10 березня. З того часу ударів по Україні з території Білорусі не фіксували.