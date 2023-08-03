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Загострення біля кордону із Білоруссю: Польські пілоти готові без вагань застосувати зброю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення біля кордону із Білоруссю: Польські пілоти готові без вагань застосувати зброю
У Польщі було проведено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади Сухопутних військ та 25 повітряно-кавалерійської бригади
фото з відкритих джерел

Польські вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення надзвичайних подій на кордоні

 

У разі надзвичайних ситуацій на кордоні біля Білоруссі, польські пілоти бойових вертольотів готові без вагань застосувати зброю. Про це заявив генерал польської армії Марек Соколовський, повідомляє TVP Info.

За його словами, у середу, 2 серпня, було проведено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади Сухопутних військ та 25 повітряно-кавалерійської бригади після того, як гелікоптери Білорусі порушили кордон Польщі.

Соколовський уточнив, що відповідно до наказу міністра оборони Маріуша Блащака вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення надзвичайних подій на кордоні.

«Гелікоптери озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – наголосив генерал.

Нагадаємо, кілька днів тому білоруські бойові гелікоптери Мі-8 та Мі-24 помітили над польським прикордонним селом.

Пізніше у Міністерстві оборони підтвердили факт порушення кордону та наказали зміцнити його захист.

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Теги: санкції кордон озброєння Польща Білорусь

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