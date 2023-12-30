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Ухвалять чи ні? Подоляк розповів про долю скандального законопроєкту щодо мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ухвалять чи ні? Подоляк розповів про долю скандального законопроєкту щодо мобілізації
Перш ніж законопроєкт про мобілізацію розглянуть депутати, до нього внесуть зміни
фото з відкритих джерел

Народні депутати розглянуть законопроєкт лише після обговорення та внесення відповідних змін

Законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

«Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів. Тому що той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт – для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, і ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все враховувати», – зазначив Подоляк.

Він також зауважив, що в демократичному суспільстві завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимально ефективний результат.

«Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію», – зазначив Подоляк.

Подоляк також підкреслив, що все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.

«Якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим із відповідними трагічними наслідками для десятків чи сотень тисяч громадян України. Треба це усвідомити», – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: росія Міноборони війна закон парламент радник Михайло Подоляк Єдині новини

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