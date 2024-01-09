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Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна
Сікорський підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ
Фото: ocg.org.ua

Сікорський зазначив, що українці потребують озброєння для протистояння росіянам

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликає американський Конгрес ухвалити новий закон щодо продовження допомоги Україні. Про це Сікорський повідомив в інтерв'ю CNN.  

За його словами, наслідки перемоги Путіна в Україні були б «катастрофічними». «Зрозуміло, що насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США», – сказав Сікорський.

Він зазначив, що українці потребують озброєння для протистояння росіянам.

«За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України», – заявив дипломат.

Глава відомства підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ. 

Нагадаємо, у січні  новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідав Київ. Це був його перший закордонний візит. 

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Теги: Польща США Україна війна

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