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Дуда звернувся до генсека НАТО через російську ракету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дуда звернувся до генсека НАТО через російську ракету
Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору
фото з відкритих джерел

За офіційною інформацією представників польського війська, російська ракета, яка залетіла до Польщі, пробула там близько 3 хв

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну. Про це повідомив глава кабінету президента Польщі Марціна Масталерека.

«Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку», – відзначив Масталерека.

Як відзначив Столтенберг, Альянс солідарний з Польщею й залишається на зв'язку, доки не будуть встановлені усі факти.

«Говорив з президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент в Польщі. НАТО солідарне з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку, доки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність», – написав генеральний секретар НАТО.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт.

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. 

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl. За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави
Теги: Польща Анджей Дуда Єнс Столтенберг НАТО російська ракета

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