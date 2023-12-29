Дуда звернувся до генсека НАТО через російську ракету

За офіційною інформацією представників польського війська, російська ракета, яка залетіла до Польщі, пробула там близько 3 хв

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну. Про це повідомив глава кабінету президента Польщі Марціна Масталерека.

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«Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку», – відзначив Масталерека.

Як відзначив Столтенберг, Альянс солідарний з Польщею й залишається на зв'язку, доки не будуть встановлені усі факти.

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«Говорив з президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент в Польщі. НАТО солідарне з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку, доки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність», – написав генеральний секретар НАТО.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт.

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.

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Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl. За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.