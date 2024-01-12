Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника

Польський уряд не погоджується із рішення глави держави

Президент Польщі Анджей Дуда в четвер заявив, що розпочинає процедуру помилування колишнього голови МВС країни Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсика. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Відповідну заяву Дуда зробив під час телевізійного звернення, поруч із ним перебували дружини цих двох ув'язнених.

За даними агентства, президент Польщі висловив сподівання, що помилування допоможе «пом'якшити напруженість», що виникла в Польщі. Повідомлень про те, як ставляться до таких намірів в уряді Польщі, поки що не надходило.

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Камінського і Вонсика затримали раніше цього тижня в президентському палаці у Варшаві, куди вони прибули на запрошення президента країни Анджея Дуди. Вони керували МВС у колишньому польському уряді. Їх визнали винними в перевищенні повноважень у межах справи, що стосувалася подій ще 2007 року. У 2015 році Дуда амністував обох. Однак у нинішньому польському уряді запевняють, що глава держави не мав права цього робити.

Дуда підтримував курс колишнього уряду Польщі на чолі з партією «Право і справедливість». Зараз у Польщі новий уряд на чолі з Дональдом Туском.

У чому звинувачують Камінського та Вонсіка

За даними журналістів, Камінський, який очолював CBA у 2007 році, намагався тоді довести, що тодішній віцепремʼєр Польщі Анджей Леппер брав хабарі за допомогу в дезактивації (усунення радіоактивних або бойових хімічних речовин) земельної ділянки в одному з воєводств Польщі, проте це не підтвердилося. У 2015 році Анджей Дуда помилував їх та ще двох працівників СВА, після цього справу закрили. Після помилування Маріуш Камінський став міністром внутрішніх справ Польщі.

У 2015 році Камінський та Вонсік були визнані винними у скоєних у 2007 році махінаціях із земельними ділянками та корупції. У 2015 році рішенням президента Дуди їх помилували. Наприкінці 2023 року у тій самій справі їх засудили до двох років ув'язнення і позбавили депутатського статусу.

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Депутати Сейму від колишньої провладної партії «Право і справедливість». вважають вирок Камінському та Вонсіку незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування.

Як повідомлялося, увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах. Багато хто узяв із собою червоно-білі національні прапори та плакати з написами «Туск = п'ята колона» і «Ми пережили росіян, переживемо і Туска» Один із плакатів також звинувачував Туска у спробі встановити у Польщі «русскій мір». При цьому нинішній прем'єр-міністр країни відомий своєю проукраїнською позицією і неодноразово виступав проти спроб Росії впливати на сусідів.