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Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника
фото: kprp

Польський уряд не погоджується із рішення глави держави 

Президент Польщі Анджей Дуда в четвер заявив, що розпочинає процедуру помилування колишнього голови МВС країни Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсика. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідну заяву Дуда зробив під час телевізійного звернення, поруч із ним перебували дружини цих двох ув'язнених.

За даними агентства, президент Польщі висловив сподівання, що помилування допоможе «пом'якшити напруженість», що виникла в Польщі. Повідомлень про те, як ставляться до таких намірів в уряді Польщі, поки що не надходило.

Камінського і Вонсика затримали раніше цього тижня в президентському палаці у Варшаві, куди вони прибули на запрошення президента країни Анджея Дуди. Вони керували МВС у колишньому польському уряді. Їх визнали винними в перевищенні повноважень у межах справи, що стосувалася подій ще 2007 року. У 2015 році Дуда амністував обох. Однак у нинішньому польському уряді запевняють, що глава держави не мав права цього робити.

Дуда підтримував курс колишнього уряду Польщі на чолі з партією «Право і справедливість». Зараз у Польщі новий уряд на чолі з Дональдом Туском.

У чому звинувачують Камінського та Вонсіка

За даними журналістів, Камінський, який очолював CBA у 2007 році, намагався тоді довести, що тодішній віцепремʼєр Польщі Анджей Леппер брав хабарі за допомогу в дезактивації (усунення радіоактивних або бойових хімічних речовин) земельної ділянки в одному з воєводств Польщі, проте це не підтвердилося. У 2015 році Анджей Дуда помилував їх та ще двох працівників СВА, після цього справу закрили. Після помилування Маріуш Камінський став міністром внутрішніх справ Польщі.

У 2015 році Камінський та Вонсік були визнані винними у скоєних у 2007 році махінаціях із земельними ділянками та корупції. У 2015 році рішенням президента Дуди їх помилували. Наприкінці 2023 року у тій самій справі їх засудили до двох років ув'язнення і позбавили депутатського статусу.

Депутати Сейму від колишньої провладної партії «Право і справедливість». вважають вирок Камінському та Вонсіку незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування.

Як повідомлялося, увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах. Багато хто узяв із собою червоно-білі національні прапори та плакати з написами «Туск = п'ята колона» і «Ми пережили росіян, переживемо і Туска» Один із плакатів також звинувачував Туска у спробі встановити у Польщі «русскій мір». При цьому нинішній прем'єр-міністр країни відомий своєю проукраїнською позицією і неодноразово виступав проти спроб Росії впливати на сусідів.

Теги: Польща Анджей Дуда

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