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На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки
24 грудня після 9 ранку був розблокований пункт пропуску «Шегині», який з 27 листопада блокувався
фото: з відкритих джерел

Станом на ранок сьогодні в черзі на трьох пунктах 3400 вантажівки

Три напрямки на польсько-українському кордоні досі залишаються заблокованими. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами 24 грудня після 9 ранку був розблокований пункт пропуску «Шегині», який з 27 листопада блокувався.

«І за минулу добу ми відмітили що кількість транспорту який перетнув кордон значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані – це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне», – заявив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що через пункт пропуску «Краківець» певний рух вантажних авто ще відбувається, проте пункт «Ягодин-Дорогуськ» майже повністю заблоковано. При припускній спроможності в 1500 авто щодоби наразі там проїздить менше ніж 150.

«Станом на ранок сьогодні в черзі на цих трьох пунктах 3400 вантажівки, також є черга на «Шегині» – близько 700 вантажівок. Але це через те що довгий час кордон блокується», – наголосив він.

Нагадаємо, 23 грудня польські протестувальники розблокували один із пунктів пропуску на кордоні – «Шегині-Медика».

Як відомо, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща кордон

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