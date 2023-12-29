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Росія розгорнула на фронті батальйон з українських військовополонених – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія розгорнула на фронті батальйон з українських військовополонених – ISW
фото ілюстративне

Використання українських військовополонених є порушенням Женевської конвенції

Російська Федерація офіційно розгорнула на передовій батальйон, сформований з українських полонених. Це серйозне порушення Женевської конвенції про військовополонених. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, 28 грудня росЗМІ повідомили, що біля селища Урожайне на заході Донецької області в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону «Богдан Хмельницький», що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню «Каскад» «МВС» «Донецької народної республіки» (ДНР).

Днем раніше російські ЗМІ повідомляли, що батальйон нібито завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у РФ та відправив їх на навчання, а на початку листопада доправив їх на захід Донецької області.

За оцінкою експертів ISW, використання українських військовополонених у батальйоні «Богдан Хмельницький» є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, а також стверджує, що «жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню у зоні бойових дій».

Крім того, військовополонений не повинен «бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером».

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Теги: росія війна полон окупанти

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