Росія розгорнула на фронті батальйон з українських військовополонених – ISW

Використання українських військовополонених є порушенням Женевської конвенції

Російська Федерація офіційно розгорнула на передовій батальйон, сформований з українських полонених. Це серйозне порушення Женевської конвенції про військовополонених. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, 28 грудня росЗМІ повідомили, що біля селища Урожайне на заході Донецької області в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону «Богдан Хмельницький», що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню «Каскад» «МВС» «Донецької народної республіки» (ДНР).

Днем раніше російські ЗМІ повідомляли, що батальйон нібито завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у РФ та відправив їх на навчання, а на початку листопада доправив їх на захід Донецької області.

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За оцінкою експертів ISW, використання українських військовополонених у батальйоні «Богдан Хмельницький» є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, а також стверджує, що «жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню у зоні бойових дій».

Крім того, військовополонений не повинен «бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером».

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.