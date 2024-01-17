Рада Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів пройшла без Залужного

Замість Залужного під час засідання Ради Україна-НАТО виступив військовий представник Сергій Салкуцан

Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні військових Головнокомандувачів. Про це повідомила Місія України при НАТО.

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Від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник Сергій Салкуцан.

Від імені Залужного перед союзниками виступив військовий представник Сергій Салкуцан фото: Facebook/Mission of Ukraine to NATO

Салкуцан поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних сил України, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів.

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Нагадаємо, напередодні засідання Ради Україна-НАТО головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Як повідомлялося, через масовані російські удари по українських містах Україна ініціювала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО.

До слова, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.