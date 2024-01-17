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Рада Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів пройшла без Залужного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів пройшла без Залужного
Рада Україна-НАТО вперше зібралася на рівні головнокомандувачів
фото: Facebook/Mission of Ukraine to NATO

Замість Залужного під час засідання Ради Україна-НАТО виступив військовий представник Сергій Салкуцан

Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні військових Головнокомандувачів. Про це повідомила Місія України при НАТО.

Від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник Сергій Салкуцан.

Від імені Залужного перед союзниками виступив військовий представник Сергій Салкуцан
Від імені Залужного перед союзниками виступив військовий представник Сергій Салкуцан
фото: Facebook/Mission of Ukraine to NATO

Салкуцан поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних сил України, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів.

Нагадаємо, напередодні засідання Ради Україна-НАТО головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Як повідомлялося, через масовані російські удари по українських містах Україна ініціювала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО.

До слова, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: НАТО Валерій Залужний війна

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