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До Києва прибув помічник держсекретаря США (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув помічник держсекретаря США (фото)
фото: Бріджит Брінк у Twitter (X)

Візит Джеймс О’Браєна демонструє непохитну підтримку США Україні 

Сьогодні, 18 грудня, до Києва із робочим візитом прибув помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X).

«Вітаю знову в Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна. Ваш візит укотре підтверджує те, що наша підтримка України є непохитно», – написала Брінк.

До Києва прибув помічник держсекретаря США (фото) фото 1

Посол США також опублікувала спільні фото з О’Браєном.

Нагадаємо, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Напередодні стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Теги: Сенат США Бріджит Брінк США

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