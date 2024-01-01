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У Білгороді ліквідовано офіцера Слідчого комітету РФ, який раніше воював проти України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Білгороді ліквідовано офіцера Слідчого комітету РФ, який раніше воював проти України
27-річний російський старший лейтенант Міхаіл Конопіцин
фото: ГУР

Загарбник був командиром взводу протитанкових ракет

У Білгороді знищили офіцера Слідчого комітету Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Унаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах країни-агресорки був ліквідований 27-річний російський старший лейтенант Міхаіл Конопіцин. У листопаді 2023 року його відрядили до Білгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу Слідчого комітету РФ. До цього загарбник воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Як нагадали в ГУР, у російській армії через втрати на війні проти України констатували гострий дефіцит молодших офіцерів та наказали прискорити вишкіл лейтенантів.

Нагадаємо, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України. За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.

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Теги: Білгород росія окупанти

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