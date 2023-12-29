П’ятеро загиблих та десятки поранених: моторошні кадри з Дніпра

Під завалами ще можуть бути люди

У Дніпрі кількість жертв збільшилась до п’ятьох. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Маємо ще одного загиблого. Тож на зараз вже п’ять жертв. Збільшилась кількість і постраждалих. Їх – понад 20», – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди.

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«Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни», – додав Лисак.

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

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До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

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Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.