ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках фронту – ISW

Окупанти активізували штурми на Донеччині, Сумщині та Запоріжжі, однак українські контратаки завадили їхньому просуванню

Російські окупаційні війська протягом 3-4 листопада здійснили низку наступальних операцій на півночі та сході України, а також у Запорізькій області. Попри активізацію штурмів на окремих ділянках фронту, загарбникам не вдалося досягти підтвердженого просування. Українські військові провели контратаки та зірвали спроби противника покращити свої позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області. Протягом 3 та 4 листопада окупанти намагалися просунутися вперед, однак їхні спроби виявилися безрезультатними.

Водночас Сили оборони України проводили контратаки на північний схід від Сум, стримуючи наступальні дії російських підрозділів.

Джерело, яке висвітлює діяльність російського Північного угруповання військ, повідомило, що 4 листопада окупанти активізували штурмові дії в напрямку Миропілля. Втім, підтверджень успішного просування росіян на цій ділянці фронту аналітики не навели.

Напружена ситуація зберігалася й на Лиманському напрямку. Зокрема, джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ, спростувало твердження про встановлення російського контролю над населеним пунктом Зарічне, розташованим на північний схід від Лимана.

За його інформацією, Зарічне залишається спірною територією, де російські підрозділи продовжують спроби закріпитися. Таким чином, повідомлення про повне захоплення населеного пункту наразі не підтвердилися.

На схід від Слов'янська та Краматорська російські війська також здійснювали наступальні операції протягом 3-4 листопада. Однак, за даними ISW, окупанти не досягли підтвердженого просування.

Українські захисники натомість проводили контратаки вздовж південного берега річки Сіверський Донець, а також на південний схід від Слов'янська. Найбільшу інтенсивність російських наступальних дій зафіксували на Костянтинівсько-Дружківському напрямку.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом 3–4 листопада російські окупанти здійснили на цій ділянці фронту 24 штурми. Це найбільша кількість атак серед окремих напрямків за зазначений період. Водночас на сусідньому Добропільському напрямку активність російської армії знизилася.

Аналітики нагадали, що щонайменше з 1 серпня 2026 року російські війська зосереджували значні наступальні зусилля саме на цій ділянці фронту.

Попри зменшення інтенсивності штурмів, окупанти продовжували наступати на Добропільському напрямку 3 та 4 листопада. Однак досягти просування їм не вдалося, зокрема через контратаки українських військових. Наступальні операції російська армія проводила й на півдні України. Зокрема, протягом 3–4 листопада загарбники атакували на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

Українські захисники своєю чергою здійснювали контратаки на південь від Оріхова. За оцінками ISW, російські війська не досягли підтвердженого територіального просування на цих ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російська армія втратила оперативну ініціативу та значну частину наступальних можливостей на кількох ділянках фронту