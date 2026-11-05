Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках фронту – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках фронту – ISW
Російська армія втратила наступальні можливості на частині фронту
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Окупанти активізували штурми на Донеччині, Сумщині та Запоріжжі, однак українські контратаки завадили їхньому просуванню

Російські окупаційні війська протягом 3-4 листопада здійснили низку наступальних операцій на півночі та сході України, а також у Запорізькій області. Попри активізацію штурмів на окремих ділянках фронту, загарбникам не вдалося досягти підтвердженого просування. Українські військові провели контратаки та зірвали спроби противника покращити свої позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області. Протягом 3 та 4 листопада окупанти намагалися просунутися вперед, однак їхні спроби виявилися безрезультатними.

Водночас Сили оборони України проводили контратаки на північний схід від Сум, стримуючи наступальні дії російських підрозділів.

Джерело, яке висвітлює діяльність російського Північного угруповання військ, повідомило, що 4 листопада окупанти активізували штурмові дії в напрямку Миропілля. Втім, підтверджень успішного просування росіян на цій ділянці фронту аналітики не навели.

Напружена ситуація зберігалася й на Лиманському напрямку. Зокрема, джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ, спростувало твердження про встановлення російського контролю над населеним пунктом Зарічне, розташованим на північний схід від Лимана.

За його інформацією, Зарічне залишається спірною територією, де російські підрозділи продовжують спроби закріпитися. Таким чином, повідомлення про повне захоплення населеного пункту наразі не підтвердилися.

На схід від Слов'янська та Краматорська російські війська також здійснювали наступальні операції протягом 3-4 листопада. Однак, за даними ISW, окупанти не досягли підтвердженого просування.

Українські захисники натомість проводили контратаки вздовж південного берега річки Сіверський Донець, а також на південний схід від Слов'янська. Найбільшу інтенсивність російських наступальних дій зафіксували на Костянтинівсько-Дружківському напрямку.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом 3–4 листопада російські окупанти здійснили на цій ділянці фронту 24 штурми. Це найбільша кількість атак серед окремих напрямків за зазначений період. Водночас на сусідньому Добропільському напрямку активність російської армії знизилася.

Аналітики нагадали, що щонайменше з 1 серпня 2026 року російські війська зосереджували значні наступальні зусилля саме на цій ділянці фронту.

Попри зменшення інтенсивності штурмів, окупанти продовжували наступати на Добропільському напрямку 3 та 4 листопада. Однак досягти просування їм не вдалося, зокрема через контратаки українських військових. Наступальні операції російська армія проводила й на півдні України. Зокрема, протягом 3–4 листопада загарбники атакували на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

Українські захисники своєю чергою здійснювали контратаки на південь від Оріхова. За оцінками ISW, російські війська не досягли підтвердженого територіального просування на цих ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російська армія втратила оперативну ініціативу та значну частину наступальних можливостей на кількох ділянках фронту

Теги: фронт росія окупанти війна ЗСУ ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Мерца, гарантії безпеки мають стати частиною мирних домовленостей
Канцлер Німеччини анонсував гарантії безпеки для України
3 листопада, 15:39
На 2026 рік держава заклала 4 млрд грн на фільми, просвітницькі телепередачі у рамках «Тисячовесни»
Від «Піксель-кухні Грубича» – до бесід про порнографію. Держава почала фінансувати проєкти «Тисячовесни» Культурний фронт
1 листопада, 20:00
Раніше Кабінет міністрів спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони
Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
30 жовтня, 12:39
Окремо президент звернув увагу на підготовку до зустрічі у Рамштайні
Україна місяць очікує на підпис Гегсета щодо ракет для ППО: Зеленський анонсував переговори зі США
26 жовтня, 13:44
Публічних підтверджень блокування допомоги немає
Польща спростувала повідомлення про зупинення допомоги Україні
22 жовтня, 02:05
Російський удар по Рівному: у пошкоджених будинках правоохоронці розпочали обстеження
Росія атакувала житлові будинки Рівного
16 жовтня, 13:21
Триває 1691-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 08:50
Келлог зазначив, що Україна має й далі бити по російських НПЗ, а Путін намагається зняти цей тиск
Генерал Келлог закликав Україну продовжувати удари по російських НПЗ
10 жовтня, 23:40
Поставки бензину білоруського виробництва до Росії у вересні скоротилися майже на 13% порівняно із серпнем
Білорусь обмежила поставки бензину до РФ, де загострилася паливна криза – Reuters
7 жовтня, 18:37

Соціум

Польща викрила агентурну мережу РФ. Затримано шістьох підозрюваних
Польща викрила агентурну мережу РФ. Затримано шістьох підозрюваних
Росія погодилася передати Ірану озброєння, яке застосувала проти ЗСУ
Росія погодилася передати Ірану озброєння, яке застосувала проти ЗСУ
Російські аеропорти затримали або скасували майже половину рейсів у жовтні
Російські аеропорти затримали або скасували майже половину рейсів у жовтні
ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках фронту – ISW
ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках фронту – ISW
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тис. років тому
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тис. років тому
Віцепрем'єра Баварії знайдено мертвим у готелі Берліна
Віцепрем'єра Баварії знайдено мертвим у готелі Берліна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
60K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua