NYT: Трамп допомагає Путіну в економічній війні Росії з Україною

Угода щодо дизельного палива – це ще одна ознака готовності Трампа схилити чашу терезів на бік Росії

Дональд Трамп став на бік Росії в економічному протистоянні з Україною, оголосивши про угоду щодо купівлі російського дизельного пального на $4 млрд та вимагаючи від Києва припинити удари по російських НПЗ. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Американський лідер скасував частину санкцій проти РФ задля зниження цін на пальне у США перед виборами, позбавляючи Україну найефективнішого інструменту стримування доходів російської військової машини.

Угода дає Кремлю значну перевагу у війні на виснаження, поки Москва продовжує системно нищити українську економіку. Через російські обстріли портів Одещини цивільний судноплавний рух скоротився на 95%, підважуючи експорт агропродукції вартістю $30 млрд, а удари по енергетиці та залізниці спричинили повну зупинку сталеливарної промисловості України.

Президент Володимир Зеленський гостро засудив рішення Білого дому, наголосивши, що зароблені на продажу пального кошти Росія спрямує на подальший терор. Попри це, Україна погодиться на тривале припинення ударів по НПЗ лише у разі повної зупинки російських атак на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. .

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.