Російські нелегали десятками тисяч намагаються перетнути кордон Мексики і США

Росіяни стали частіше отримувати відмови в отриманні візи на в'їзд у Мексику через збільшення спроб нелегального перетину американо-мексиканського кордону. Про це заявив представник посольства Росії у Мексиці Андрій Трояновський у коментарі російським ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник відомства відзначив, що деякий час тому прикордонна служба Мексики стала частіше відмовляти у в'їзді громадянам ряду країн, зокрема росіянам.

«Ми спостерігаємо деяке збільшення відмов у в'їзді, але така пильна увага до туристів з Росії і пострадянського простору викликана зростанням потоку нелегальних мігрантів з цих країн, які використовують Мексику в якості транзитної зони для подальшого в'їзду в США», – заявив Трояновський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У посольстві держави-терористки запевняють, що якоїсь особливо пильної уваги саме до росіян з боку мексиканської влади немає. Там впевнені, що випадки відмови росіянам у в'їзді в Мексику «зумовлені не їх громадянством, а сумнівами, можливо, викликаними аналізом відповідей на питання про мету поїздки в Мексику, які ставлять співробітники міграційних служб».

При цьому американська статистика свідчить про інше. Так, за даними The New York Times, за 2022 фінансовий рік (з 1 жовтня по 30 Вересня) при спробі перетнути американо-мексиканський кордон було затримано 21 763 громадянина Росії. Це майже в 50 разів більше, ніж було у 2020 році.

До слова, у Мексиці почалися заворушення після арешту сина наркобарона Курдупля. Після того як влада Мексики за участі спецслужб США заарештувала ватажка одного з найбільших наркокартелів країни Овідіо Гусмана на прізвисько Миша (El Ratón), озброєні люди перекрили барикадами дороги у столиці Сіналоа, місті Кульякан, де був заарештований Гусман, і сусідньому Лос-Мочісі.

Як відомо, президент США Джо Байден вперше за два роки відвідав кордон з Мексикою, оскільки ситуація з біженцями з боку Мексики і ще чотирьох південноамериканських країн стрімко погіршується.