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Антон Швець боєць ЗСУ, блогер

У Мексиці триває війна з наркокартелями. До чого тут Росія

glavcom.ua
Поліція у Мексиці постійно перебуває у готовності до бою
фото з відкритих джерел

Президент Мексики відзначився дивною заявою про мир у всьому світі

Як ви можете ще пам’ятати президент Мексики АМЛО (Андрес Мануель Лопес Обрадор) кілька місяців тому закликав до миру в усьому світі, звернувшись до Китаю та РФ. З урахуванням того, що він виступив проти «цензури російських телеканалів», його заяву взяли на щит російські пропагандисти.

Я тоді сказав, що АМЛО варто було б не лізти в міжнародні проблеми, а забезпечити мир у власній країні, де війни наркокартелів забирають по 20-40 тисяч життів кожного року.

І що ви думаєте? У Мексиці вкотре затримали одного з фактичних голів картелю Сіналоа Овідіо Гусмана, сина того самого Ель Чапо – Хоакіна Гусмана. Чому вкотре? Тому, що його вже затримували у 2019, але спецпризначенці, які його затримували, були оточені армією картелю Сіналоа, і тоді керівництво дозволило спецназу відпустити Овідіо. Бо інакше б усі загинули і вся Мексика не могла врятувати своїх спецпризначенців. Фактично влада Мексики прогнулася під ультиматум картелю.

Цього разу влада Мексики готувалася (навіть змінили військову вертикаль у регіоні), тому Овідіо встигли вивезти. Хоча картель Сіналоа розв’язав справжню війну прямо на вулицях провінції. З обстрілом військових гвинтокрилів та транспортних літаків ВПС Мексики. Було заблоковано роботу трьох аеропортів. У підсумку Овідіо швидше за все вивезли в кабіні військового літака в Мехіко та завантажили в американський транспортний літак, який вивіз Овідіо до США. Зустрінеться з татком, який уже сидить у американський тюрмі. Я так розумію, екстрадиція відбулася БЕЗ засідання суду, принаймні очного.

Уся операція проведена перед візитом Байдена до Мексики. Причина проведення операції така сама, як і причина заяв АМЛО майже півроку тому. США попередили Мексику, що у випадку, якщо Мексика продовжить «боротьбу» з картелями в млявому вигляді, США скасує дію договору про відкриту торгівлю з Мексикою.

Саме цей договір використовують картелі для контрабанди речовин, але для мексиканської економіки він є критичним у макроекономічному плані. Саме тому АМЛО прохав про встановлення миру і припинення всіх війн, включно з торговими війнами. Хлопець до успіху йшов, але не підфартило.

Прохання АМЛО було проігнороване й довелося пакувати Овідіо. Це спровокувало війну, але в ній Сіналоа не встиг перемогти. Тим не менш картель готується до продовження війни та попереджає про майбутні атаки на цивільну інфраструктуру.

Нагадаю, що Мексика досить демократична країна. У ній є олігархи, які стали багатими людьми й без наркокартелів. ВВП на душу населення більший за наш приблизно в 1.5-2 рази. І, тим не менш, війна на вулицях у випадку арешту впливового тіпа.

Справжня війна, армія спокійно викладає відео, як у відповідь на обстріл гвинтокрил гатить кудись із бортового озброєння. Бррррр. Саме «кудись», бо бачить він небагато.

І ці люди розповідають нам про мир будь-якою ціною.

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Теги: армія влада озброєння президент Мексика екстрадиція літак обстріл олігархи війна населення

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Антон Швець

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