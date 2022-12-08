США розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів — CNN

Однією з головних перешкод отримання Україною касетних боєприпасів є обмеження на їх передачу за кордон

Адміністрація Байдена не відкидає варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів. Про це повідомляє CNN.

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За даними видання, українські чиновники та законодавці останнім часом неодноразово закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим цей вид снарядів.

Співробітники американської адміністрації нібито отримують такі прохання Києва вже кілька місяців, повідомляє CNN. При цьому Вашингтон повністю не виключає, що постачання можуть відбутися в майбутньому, але вважає їх крайнім заходом, необхідним лише у разі небезпечного виснаження українських запасів.

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Однією з головних перешкод отримання Україною касетних боєприпасів є обмеження на їх передачу за кордон, встановлені американським Конгресом.

Як пише CNN, президент Джо Байден може скасувати встановлені конгресменами бар'єри на експорт касетних боєприпасів, але у Білому домі дають зрозуміти, що найближчим часом це навряд чи станеться.

«Здатність України досягати успіху в нинішній та наступних фазах конфлікту жодним чином не залежить від отримання цих боєприпасів і з цим не пов'язана», – сказав телекомпанії неназваний співробітник Конгресу США.

Зазначається, що для України касетні боєприпаси можуть вирішити проблему потреби в більшій кількості снарядів для артилерії та ракетних систем, які надали США та інші країни, і стати способом скоротити кількісну перевагу Росії в артилерії, досягнувши паритету.

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Адміністрація Байдена не відкидала цей варіант, залишивши його в якості крайнього засобу. Разом із тим, ця пропозиція досі не отримала серйозного розгляду значною мірою через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на можливість США передавати боєприпаси такого типу.

Касетна зброя заборонена міжнародною конвенцією, ухваленою у 2010 році, проте ані Україна, ні США, ні Росія до неї не приєдналися.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки погодив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд доларів. З них $800 млн підуть на військову допомогу Україні.