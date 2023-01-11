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Туреччина передає Україні касетні боєприпаси – Foreign Policy

Альона Боженко
glavcom.ua
Туреччина передає Україні касетні боєприпаси – Foreign Policy
Туреччина таємно передала Україні касетні боєприпаси
фото ілюстративне

Наразі невідомо, чи використовувалися ці касетні боєприпаси українськими силами

Туреччина почала відправляти в Україну касетні боєприпаси американської розробки, виготовлені в епоху «холодної війни». Про це повідомляє видання  Foreign Policy.

«Після місяців звернень Києва до адміністрації Байдена, наприкінці 2022-го року Туреччина почала надсилати до України кластерні артилерійські снаряди американської розробки», – стверджує Foreign Policy із посиланням на чинних та колишніх американських та європейських посадовців.

Зазначається, що такий тип боєприпасів може бути дуже ефективним проти російських танків та піхоти, але здатний нашкодити й цивільному населенню.

«Ця зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть роками залишатися на полі бою, якщо не вибухають негайно. Кожен снаряд розкидає близько 88 менших боєприпасів», – пояснює видання.

Національне законодавство забороняє США експортувати подібні боєприпаси через їх високий рівень осічок.

Наразі незрозуміло, чи використовувалися ці касетні боєприпаси українськими силами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими.

Також повідомлялося, що турецька компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.

Теги: боєприпаси Анкара зброя Туреччина

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