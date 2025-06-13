Поводив себе по-дитячому: Білий дім про сенатора, якого вивели з прес-конференції

Сенатора від Каліфорнії повалили на землю і закували в наручники, після чого силоміць вивели із прес-конференції

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявив, що сенатору Алексу Падильї має бути соромно за свою поведінку під час прес-конференції. Про це вона написала у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Сенатор-демократ Алекс Паділья має соромитися своєї дитячої поведінки сьогодні. Він увірвався посеред офіційної прес-конференції, яку проводив секретар кабінету міністрів, необачно кинувся до трибуни, де виступав Ноем, а потім відмовився вийти з кімнати та виконати вказівки правоохоронців», – написала Лівітт.

Нагадаємо, американського сенатора Алекса Падилью силоміць вивели з прес-конференції після того, як він намагався поставити запитання міністру внутрішньої безпеки США Крісті Ноему.

Сенатора Каліфорнії повалили на землю і закували в наручники, після чого силоміць вивели із прес-конференції, - WSJ



У видання пишуть, що сенатора-демократа Алекса Паділью «скрутили» після того, як він перервав прес-конференцію міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем. pic.twitter.com/sYcXlOK7N9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Сенатора від Каліфорнії повалили на землю і закували в наручники, після чого силоміць вивели із прес-конференції. Він декілька разів перервав відповіді міністра та викрикував: «Я – сенатор Алекс Падилья. У мене є питання до секретаря».

Падилья не був заарештований, після 15‑хвилинної бесіди з міністром Ноем його звільнили, і він дав коментар журналістам: «Я був там з мирними намірами. У якийсь момент у мене виникло запитання, і я почав його ставити. Мене майже одразу силою вивели з кімнати. Мене повалили на землю й одягли наручники. Мене не заарештували. Мене не взяли під варту».

Сенатор-демократ Чак Шумер назвав інцидент «дивовижно жорстоким і огидним», заявивши, що «якщо це сталося з сенатором, уявіть, що чекає на простих людей».

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав ситуацію «диктаторською» і вимагав пояснень та санкцій.