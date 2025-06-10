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Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн
Президент США відправив військових та правоохоронців, аби зупинити протести
фото: Reuters

Розгортання військ Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі триватиме 60 днів

Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. Гроші підуть на проїзд, житло та харчування військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Міністр оборони США Піт Гегсет разом зі спеціальним помічником Бріном Макдоннеллом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Деном Кейном представили план витрат підкомітету з питань оборони Палати представників. Так, поточна оцінна вартість становить $134 млн, що значною мірою є лише витратами на проїзд, житло, харчування тощо.

За словами глави Пентагону, розгортання військ Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі триватиме 60 днів.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів, до вечора 7 червня під вартою за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства опинилися щонайменше 44 особи. У відповідь на дії правоохоронних органів у місті почалися демонстрації та заворушення.

Згодом президент США наказав направити туди підрозділи Національної гвардії. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2 тис. військовослужбовців.

Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн фото 1
фото: АР
Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн фото 2
фото: EPA/UPG
Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн фото 3
фото: Reuters

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Той своєю чергою заявив, що звернеться до суду з позовом на президента США.

До слова, правоохоронці США затримали близько 170 осіб під час протестів проти міграційної політики президента США. З них щонайменше 20 учасників протесту були затримані в Нью-Йорку біля хмарочоса Trump Tower, який належить Трампу.

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Теги: Пентагон Піт Гегсет США протест

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Економіка

Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн
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