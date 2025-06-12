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Американського сенатора «скрутили» на прес-конференції міністра внутрішньої безпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Американського сенатора «скрутили» на прес-конференції міністра внутрішньої безпеки
скриншот з відео

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав ситуацію «диктаторською» 

Американського сенатора Алекса Падилью силоміць вивели з прес-конференції після того, як він намагався поставити запитання міністру внутрішньої безпеки США Крісті Ноему. Відео поширилось мережею, передає «Главком».

Сенатора від Каліфорнії повалили на землю і закували в наручники, після чого силоміць вивели із прес-конференції. Він декілька разів перервав відповіді міністра та викрикував: «Я – сенатор Алекс Падилья. У мене є питання до секретаря».

За словами представників DHS та Секретної служби, Падилья нібито не представився вчасно та підійшов до Ноем «у спосіб, що сприймався як загроза».

Однак відео з місця подій показує, що він чітко називав себе сенатором і намагався висловити занепокоєння жорсткістю імміграційних рейдів.

Падилья не був заарештований, після 15‑хвилинної бесіди з міністром Ноем його звільнили, і він дав коментар журналістам: «Я був там з мирними намірами. У якийсь момент у мене виникло запитання, і я почав його ставити. Мене майже одразу силою вивели з кімнати. Мене повалили на землю й одягли наручники. Мене не заарештували. Мене не взяли під варту».

Сенатор-демократ Чак Шумер назвав інцидент «дивовижно жорстоким і огидним», заявивши, що «якщо це сталося з сенатором, уявіть, що чекає на простих людей».

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав ситуацію «диктаторською» і вимагав пояснень та санкцій.

Варто зазначити, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктує з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі.

Як зазачає Ньюсом, вони мали суботню ранкову розмову,  під час якої Трамп нібито згадував Національну гвардію. Але Ньюсом засудив цю розповідь і назвав неправдивою. «Він збрехав, клянуся могилою моєї матері й батька», – сказав Ньюсом у подкасті The New York Times. «Я не жартую, коли кажу це. Він збрехав. Холоднокровний брехун».

Президент США Дональд Трамп також запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Пізніше стало відомо, що  у центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. 

До слова, голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю.

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Теги: США

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