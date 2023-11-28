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Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям
Чи надавати українцеві статус біженця у Казахстані вирішує спеціальна комісія
фото із відкритих джерел

У Казахстані очікують на офіційний статус біженця 233 громадянина України

У Казахстані перебувають 520 осіб, які шукають притулок, та 325 осіб, які вже набули статусу біженців. Але для того, щоб набути статусу, їм потрібно відповідати низці умов і пройти спеціальну комісію. Про це пише видання «Курсив» із посиланням на дані Міністерства праці та соціального захисту населення Казахстану. 

За даними відомства, здебільшого біженці приїздять до Казахстану з Афганістану, України, Китаю, Сирії та Узбекистану.  Проте з 2022 року найбільша кількість клопотань про надання статусу біженця була отримана ​​від громадян України, які становлять майже половину всіх осіб, які шукають притулку в країні.

«На сьогодні у Казахстані статус особи, яка шукає притулок, мають 233 громадяни України та 21 громадянин Росії. Статус біженця мають 63 громадянина України», – йдеться у повідомленні Міністерства праці та соціального захисту населення Казахстану. 

«Курсив» також пояснив, у чому полягає різниця між біженцями та тими, хто шукає притулок. Статус біженця надається у Казахстані іноземцям, які бояться стати жертвами переслідувань за різними ознаками у своїй рідній країні та не можуть або не бажають користуватися захистом своєї держави. Статус особи, яка шукає притулок, надається тим, хто звернувся за притулком у Казахстані, але ще не отримав остаточного рішення за своєю заявою.

Також є низка причин, через які українцям можуть відмовити у притулку. Заяви на набуття статусу біженця розглядаються спеціальною комісією, яка формується акімами областей, міст республіканського значення та столиці. Комісія приймає рішення щодо кожної заяви індивідуально та колегіально. Але є низка підстав для відмови, які прописані у статті 12 закону «Про біженців». Серед них:  

  • надання свідомо неправдивих відомостей про себе, обставини прибуття на територію Казахстану або фальшивих документів;
  • наявність громадянства третьої держави, яка може забезпечити захист особі, яка шукає притулку;
  • прибуття на територію Казахстану безпосередньо з території безпечної третьої країни, де особа, яка шукає притулок, могла б отримати притулок;
  • участь у діяльності терористичних, екстремістських або заборонених релігійних організацій, що діють у країні цивільної власності або в країні, звідки прибула особа, яка шукає притулку;
  • вчинення злочину проти миру, військового злочину або злочину проти людства, визначених у міжнародних актах, укладених з метою вжиття заходів щодо подібних злочинів;
  • скоєння тяжкого злочину неполітичного характеру поза Казахстану до прибуття з його територію;
    вчинення діянь, що суперечать цілям та принципам Організації об'єднаних націй (ООН) та міжнародних організацій, членами яких є Казахстан. 

До слова, Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. Від громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні. Про це йдеться в ухвалі, опублікованій на порталі Нормативних правових актів Казахстану.

Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій – незаконний обіг наркотиків та гральний бізнес. 

Передбачається, що видача карток буде можлива лише за особистої присутності та на підставі документів, що підтверджують обґрунтованість перебування в Казахстані.

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Теги: бізнес Казахстан Україна притулок населення біженці

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