Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям
У Казахстані очікують на офіційний статус біженця 233 громадянина України
У Казахстані перебувають 520 осіб, які шукають притулок, та 325 осіб, які вже набули статусу біженців. Але для того, щоб набути статусу, їм потрібно відповідати низці умов і пройти спеціальну комісію. Про це пише видання «Курсив» із посиланням на дані Міністерства праці та соціального захисту населення Казахстану.
За даними відомства, здебільшого біженці приїздять до Казахстану з Афганістану, України, Китаю, Сирії та Узбекистану. Проте з 2022 року найбільша кількість клопотань про надання статусу біженця була отримана від громадян України, які становлять майже половину всіх осіб, які шукають притулку в країні.
«На сьогодні у Казахстані статус особи, яка шукає притулок, мають 233 громадяни України та 21 громадянин Росії. Статус біженця мають 63 громадянина України», – йдеться у повідомленні Міністерства праці та соціального захисту населення Казахстану.
«Курсив» також пояснив, у чому полягає різниця між біженцями та тими, хто шукає притулок. Статус біженця надається у Казахстані іноземцям, які бояться стати жертвами переслідувань за різними ознаками у своїй рідній країні та не можуть або не бажають користуватися захистом своєї держави. Статус особи, яка шукає притулок, надається тим, хто звернувся за притулком у Казахстані, але ще не отримав остаточного рішення за своєю заявою.
Також є низка причин, через які українцям можуть відмовити у притулку. Заяви на набуття статусу біженця розглядаються спеціальною комісією, яка формується акімами областей, міст республіканського значення та столиці. Комісія приймає рішення щодо кожної заяви індивідуально та колегіально. Але є низка підстав для відмови, які прописані у статті 12 закону «Про біженців». Серед них:
- надання свідомо неправдивих відомостей про себе, обставини прибуття на територію Казахстану або фальшивих документів;
- наявність громадянства третьої держави, яка може забезпечити захист особі, яка шукає притулку;
- прибуття на територію Казахстану безпосередньо з території безпечної третьої країни, де особа, яка шукає притулок, могла б отримати притулок;
- участь у діяльності терористичних, екстремістських або заборонених релігійних організацій, що діють у країні цивільної власності або в країні, звідки прибула особа, яка шукає притулку;
- вчинення злочину проти миру, військового злочину або злочину проти людства, визначених у міжнародних актах, укладених з метою вжиття заходів щодо подібних злочинів;
- скоєння тяжкого злочину неполітичного характеру поза Казахстану до прибуття з його територію;
вчинення діянь, що суперечать цілям та принципам Організації об'єднаних націй (ООН) та міжнародних організацій, членами яких є Казахстан.
До слова, Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. Від громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні. Про це йдеться в ухвалі, опублікованій на порталі Нормативних правових актів Казахстану.
Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій – незаконний обіг наркотиків та гральний бізнес.
Передбачається, що видача карток буде можлива лише за особистої присутності та на підставі документів, що підтверджують обґрунтованість перебування в Казахстані.
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