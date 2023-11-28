Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям

У Казахстані очікують на офіційний статус біженця 233 громадянина України

У Казахстані перебувають 520 осіб, які шукають притулок, та 325 осіб, які вже набули статусу біженців. Але для того, щоб набути статусу, їм потрібно відповідати низці умов і пройти спеціальну комісію. Про це пише видання «Курсив» із посиланням на дані Міністерства праці та соціального захисту населення Казахстану.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними відомства, здебільшого біженці приїздять до Казахстану з Афганістану, України, Китаю, Сирії та Узбекистану. Проте з 2022 року найбільша кількість клопотань про надання статусу біженця була отримана ​​від громадян України, які становлять майже половину всіх осіб, які шукають притулку в країні.

«На сьогодні у Казахстані статус особи, яка шукає притулок, мають 233 громадяни України та 21 громадянин Росії. Статус біженця мають 63 громадянина України», – йдеться у повідомленні Міністерства праці та соціального захисту населення Казахстану.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Курсив» також пояснив, у чому полягає різниця між біженцями та тими, хто шукає притулок. Статус біженця надається у Казахстані іноземцям, які бояться стати жертвами переслідувань за різними ознаками у своїй рідній країні та не можуть або не бажають користуватися захистом своєї держави. Статус особи, яка шукає притулок, надається тим, хто звернувся за притулком у Казахстані, але ще не отримав остаточного рішення за своєю заявою.

Також є низка причин, через які українцям можуть відмовити у притулку. Заяви на набуття статусу біженця розглядаються спеціальною комісією, яка формується акімами областей, міст республіканського значення та столиці. Комісія приймає рішення щодо кожної заяви індивідуально та колегіально. Але є низка підстав для відмови, які прописані у статті 12 закону «Про біженців». Серед них:

надання свідомо неправдивих відомостей про себе, обставини прибуття на територію Казахстану або фальшивих документів;

наявність громадянства третьої держави, яка може забезпечити захист особі, яка шукає притулку;

прибуття на територію Казахстану безпосередньо з території безпечної третьої країни, де особа, яка шукає притулок, могла б отримати притулок;

участь у діяльності терористичних, екстремістських або заборонених релігійних організацій, що діють у країні цивільної власності або в країні, звідки прибула особа, яка шукає притулку;

вчинення злочину проти миру, військового злочину або злочину проти людства, визначених у міжнародних актах, укладених з метою вжиття заходів щодо подібних злочинів;

скоєння тяжкого злочину неполітичного характеру поза Казахстану до прибуття з його територію;

вчинення діянь, що суперечать цілям та принципам Організації об'єднаних націй (ООН) та міжнародних організацій, членами яких є Казахстан.

До слова, Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. Від громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні. Про це йдеться в ухвалі, опублікованій на порталі Нормативних правових актів Казахстану.

Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій – незаконний обіг наркотиків та гральний бізнес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Передбачається, що видача карток буде можлива лише за особистої присутності та на підставі документів, що підтверджують обґрунтованість перебування в Казахстані.