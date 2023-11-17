Вилучення військового податку з місцевих бюджетів: Зеленський підписав закон

Із 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)

Сьогодні, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. Про це повідомив народний депутата України Ярослав Железняк.

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«Президент підписав законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. Ціна питання для загального Бюджету становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

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З 1 січня і до 31 грудня року військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд гривень);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43+ млрд гривень);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).

З 1 січня також акциз (крім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд.

Ексміністр із питань ЖКГ, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко вважає, що за вилучені кошти з військового ПДФО у місцевих бюджетів уряд мав би розв'язати проблему багатомільярдної заборгованості перед громадами з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Дрони чи бруківка? Як парламент розкуркулює місцеві бюджети».