Російська влада бреше про активну оборону Авдіївки – ISW

З початку жовтня російські війська розпочали два широкомасштабних наступи з метою захоплення Авдіївки

Росія неправдиво характеризує російські наступальні дії в Україні як «активну оборону»

Росія говорить про активну оборону Авдіївки лише для того, щоб приховати відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує неправдиво характеризувати російські наступальні дії в Україні як «активну оборону», намагаючись зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти оперативно важливих цілей.

1 грудня під час селекторної наради з російським військовим керівництвом Шойгу заявив, що російські війська ведуть «активну оборону» в Україні і захоплюють більш вигідні позиції на кожному оперативному напрямку.

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З початку жовтня 2023 російські війська розпочали два широкомасштабних наступи з метою захоплення Авдіївки і продовжують атакувати населений пункт з використанням виснаженої піхоти.

Аналітики ISW зазначають, що російські офіційні особи навмисно вводять в оману, називаючи ці дії частиною «активної оборони», а не наступальними операціями. Така назва, ймовірно, пояснює відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо Авдіївки, попри більше ніж два місяці широкомасштабних російських атак.

Оборонне формулювання наступальних дій навколо Авдіївки, а також локальних наступальних операцій в інших населених пунктах на сході України свідчить про те, що російське командування не впевнене у здатності російських військових трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російські загарбники не мали успіху на північному напрямку у рамках спроби оточити місто Авдіївку. Окупанти останніми днями не досягли невеликого просування. З початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.