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Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію
Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження
фото: скрін із відео

Вище керівництво вважає, що зустріч Порошенка могла б нашкодити відносинам України та Угорщини

Колишнього президента України і депутата Петра Порошенка не випустили за кордон через те, що він збирався зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це пише NV з посиланням на джерело у керівництві країни.

За даними співрозмовника видання, ця можлива таємна зустріч стала однією з причин скасування відрядження Порошенка керівництвом парламенту.

Джерела повідомили, що вище керівництво вважає, що зустріч експрезидента та угорського прем'єра могла б лише нашкодити відносинам України та Угорщини, які зараз перебувають у кризі.

Нагадаємо, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Петро Порошенко кордон

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