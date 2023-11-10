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Президент Португалії розпустив парламент через скандал із прем'єром

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Португалії розпустив парламент через скандал із прем'єром
Презмдент Португалії достроково розпустив Парламент
фото із відкритих джерел

Політична криза у Португалії набирає обертів

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза вирішив розпустити однопалатний парламент і призначити на 10 березня 2024 року дострокові вибори після оголошення про відставку прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

«Я виступаю за розпуск Зборів республіки та призначення виборів на 10 березня 2024 року», – наводять слова глави держави місцеве агентство EFE.

Як пише видання CNN Brasil, за словами Ребело ді Соуза, розпуск виправданий такими п'ятьма причинами:

  • Урядова криза в країні та потреба у нових виборах;
  • Проблеми із формуванням нового уряду;
  • Ризик можливого розпуску парламенту;
  • Гарантія необхідної економічної та соціальної стабільності;
  • Необхідність пошуку заміни на посаду прем'єр-міністра.

Рішення президента прозвучало після того, як 7 листопада Кошта, який обіймав посаду прем'єра з 2015 року, повідомив, що подав у відставку на тлі корупційного скандалу. Поліція Португалії провела понад 40 обшуків, зокрема в офіційній резиденції глави кабміну та у двох міністерствах. Було зроблено кілька арештів. У рамках справи також було затримано главу адміністрації прем'єра Вітора Ешкаріа. Справа пов'язана, серед іншого, з концесіями з видобутку літію на півночі Португалії, а також із проектом із виробництва водневої енергії.

Раніше стало відомо, що  Кошта заявив що він не винен у злочинах, які йому приписують слідчі. «Я повністю довіряю системі правосуддя», – сказав він. Натомість Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза вже ухвалив його відставку.  Слідчі досліджують обставини зловживань, корупцію виборних посадових осіб та торгівлю впливом, пов'язані з концесіями на видобуток літію поблизу північного кордону Португалії з Іспанією, а також з планами будівництва заводу з виробництва екологічно чистого водню та центру обробки даних у місті Сінеш на південному узбережжі країни.

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Теги: криза парламент президент скандал Португалія вибори поліція правосуддя

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