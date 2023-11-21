Зеленський озвучив ключову умову повернення більшості переселенців до України

Зеленський: «Якщо вдасться їх повернути, українці працюватимуть і платитимуть податки, які допоможуть закрити «основний розрив» у бюджеті України»

Більшість українців повернуться додому, якщо комплекси ППО надійно захистять 7-8 найбільших міст. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає The Sun.

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«Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні будуть захищені повністю і комплексно ППО, ми зможемо повернути більшість наших співвітчизників з різних країн, привернути їх назад до України», – сказав Зеленський.

Згідно з його заявою, якщо це вдасться, українці будуть активно працювати і сплачувати податки, що допоможе зменшити «основні розриви» у бюджеті України, і країні не знадобиться настільки активно звертатися за фінансовою допомогою до США та європейських партнерів.

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«Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі», – додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що в уряді Німеччини піднімаються розмови щодо поступок для українських біженців. Зокрема, лунають заклики брати українців на роботу без достатнього рівня володіння німецькою мовою.

Нагадаємо, що українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим.

Раніше дипломатка розповіла про пільги та проблеми українських біженців у Бельгії.

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До слова, Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла.