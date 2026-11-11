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Зеленський розповів, хто першим із союзників отримає український аналог Patriot

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів, хто першим із союзників отримає український аналог Patriot
Україна першою отримає антибалістичну систему
фото: кадр з відео

Україна матиме пріоритет у використанні нової антибалістичної системи через війну, а серед партнерів першими її отримають країни, які безпосередньо долучилися до розробки

Україна першою отримає власну антибалістичну систему Freja, яку розробляють як європейський аналог американського Patriot. Після цього захист планують передавати європейським союзникам України. Пріоритет матимуть країни, які безпосередньо долучилися до створення системи, заявив президент Володимир Зеленський. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, пише «Главком».

За словами Зеленського, першочергове завдання – забезпечити українську протиповітряну оборону, оскільки країна продовжує протистояти російській агресії. Водночас Україна планує поширити можливості нової системи на європейських партнерів. Український лідер зазначив, що перші випробування цієї систими мають відбутися вже цієї зими.

Серед союзників першими антибалістичний захист отримають ті, хто бере безпосередню участь у розробці. Також важливу роль відіграватиме фінансова підтримка проєкту – країни, які вкладають кошти в його реалізацію, матимуть пріоритет у подальшому отриманні системи.

Президент наголосив, що йдеться про співпрацю з європейськими партнерами, яка має посилити спільну безпеку та захистити континент від балістичних загроз.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський анонсував запуск міжнародного проєкту Freyja – нової антибалістичної системи, яку Україна розробляє спільно з європейськими партнерами.

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Теги: Володимир Зеленський Patriot війна системи ППО Європа

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