Премʼєр Бельгії йде у відставку після поразки його партії на виборах

На національних виборах ліберальна партія прем'єра набрала менше як 6%.

Премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кро після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту заявив, що подасть у відставку в понеділок. Про це пише Le Soir.

Бельгійський прем’єр визнав поразку своєї партії та привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму.

На національних виборах «Фламандська націоналістична партія» (N-VA) отримала понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD – менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

«Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. Ми повернемося», – заявив він.

Попри невисокий результат партії, однопартійці привітали аплодисментами виступ де Кро та підтримали його.

Прем’єр заявив, що його наступник, нових повноцінний очільник уряду Бельгії, має бути призначений «швидко». Утім ця швидкість залежить від формування коаліції.

Раніше повідомлялося, що резидент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту.

Як повідомлялося, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.