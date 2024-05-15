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Замах на Роберта Фіцо: останні новини з лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Замах на Роберта Фіцо: останні новини з лікарні
Стан здоров'я прем'єр-міністра залишається критичним
фото з відкритих джерел

У словацького прем’єра серйозна політравма, стан його здоров'я дуже важкий

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на його життя, скоєного в середу, 15 травня, в місті Гандлові, доставили в лікарню в Банській Бистриці, де йому роблять операцію. Про це повідомляє Pluska.sk з посиланням на брифінг, який відбувся у лікарні.

За інформацією видання, після доставлення прем’єр-міністра до лікарні медики деякий час не могли зупинити кровотечу в черевній порожнині, де куля могла пошкодити внутрішні органи.

Віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Роберт Каліняк повідомив на брифінгу, що у Роберта Фіцо серйозна політравма і стан його здоров'я дуже важкий.

Віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Роберт Каліняк та міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток на брифінгу
Віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Роберт Каліняк та міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток на брифінгу
фото: Associated Press

«У нас поки що немає хороших новин. Ми довіряємо медперсоналу», – додав він, зазначивши, що прем’єр-міністр все ще перебуває в операційній.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток підтвердив, що зловмисник стріляв у словацького прем’єра п'ять разів.

«Хочу вас запевнити, що ми робимо все, щоб розслідувати цей вчинок. За попередньою інформацією, замах був політично вмотивований і рішення про його здійснення було ухвалене невдовзі після президентських виборів», – додав глава МВС.

За словами міністра, після цього інциденту буде посилено охорону Нацради (парламенту), урядовців, а також опозиції та ЗМІ.

«Це ніби ми підійшли до порогу громадянської війни», – сказав Шутай-Ешток.

Міністр охорони здоров'я Зузана Долінкова повідомила, що Роберта Фіцо спочатку доставили до лікарні в Гандлові, а потім гелікоптером до Банської Бистриці.

«Стан здоров'я прем'єр-міністра залишається критичним. Він досі в операційній», – сказала вона.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Письменник Юрай Цінтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

 

Теги: міністр росія війна поранення Маргарита Симоньян

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