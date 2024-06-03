Вибори у Мексиці: країну вперше може очолити жінка

За попередніми даними, в боротьбі за президентську посаду лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум, а її найближчою суперницею є екссенаторка Шочітл Гальвес

У боротьбі за президентську посаду лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум

У неділю, 2 червня, в Мексиці відбулися одночасно вибори президента, мера столиці країни, Мехіко, а також губернаторів восьми штатів. Найімовірніше, вперше в історії країну очолить жінка. Про це повідомляє CNN.

За попередніми даними, в боротьбі за президентську посаду лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум, а її найближчою суперницею є екссенаторка Шочітл Гальвес.

61-річна Шейнбаум є онукою єврейських іммігрантів, які втекли з Європи, – нагадує «Німецька хвиля». Вона представляє партію «Рух національного відродження» (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора й нерідко зазнає критики у зв'язку з сумнівами в її самостійності.

Шочітл Гальвес висунулася від альянсу партій правого спрямування «Сила і серце за Мексику».

На третьому місці за популярністю, відповідно до передвиборчих опитувань, – Хорхе Альварес Майнес від партії «Громадянський рух».

Недільні вибори стали найбільшими в історії країни. Понад 98 мільйонів виборців були зареєстровані для голосування в Мексиці. За даними Національного виборчого інституту, під час виборів різних рівнів 2 червня в Мексиці мають розподілити 20 708 посад, з них 629 – федерального значення. Дільниці почали закривати о 18:00 за місцевим часом. Партії обох лідерок президентських перегонів раніше заявили про свою перемогу, хоча офіційні результати ще не оголошені.

Президента Мексики обирають на шестирічний термін. Як зазначають спостерігачі, серйозним викликом для нового глави держави стане боротьба зі злочинністю, зокрема з наркокартелями.

Нагадаємо, кандидат у мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес від правоцентристського альянсу «Сила та серце за Мексику» у штаті Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтос отримав смертельні вогнепальні поранення під час фінального мітингу передвиборчої кампанії. Про це пише газета El Universal. Коли політик перебував у натовпі виборців, до нього зі спини підійшов зловмисник, який вихопив пістолет та відкрив вогонь. Нападник стріляв у потилицю. У момент вбивства поряд із мером перебували десятки виборців, які його вітали. Політик був у натовпі і, згідно з кадрами, що з'явилися в мережі, міг спілкуватися з кожним із них. На цих кадрах чути щонайменше 15 пострілів.

До слова, у мексиканському місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія у штаті Нуево-Леон впали конструкції сцени під час мітингу з кандидатом у президенти Мексики Хорхе Альваресом Майнесом. В результаті загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще близько 50 глядачів отримали травми. За іншими даними, загинули десять осіб, постраждали щонайменше 60.