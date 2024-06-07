Невідомий напав на прем'єрку Данії у Копенгагені

Чоловік вдарив прем'єрку, коли вона була на площі Кюльторве

Невідомий чоловік напав на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, коли вона була на одній з площ Копенгагена. Про це повідомляє TV2 із посиланням на заяву канцелярії очільниці данського уряду.

Зазначається, що чоловік вдарив Фредеріксен, коли вона була на площі Кюльторве. У канцелярії зазначили, що прем'єрка шокована нападом. Чоловіка затримали.

Детальніших подробиць у канцелярії не розкрили. Очевидці стверджують, що все відбулося миттєво та стало великою несподіванкою як для самої політикині, так і для її охорони, яка не встигнула зреагувати.

«На прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен сьогодні напав чоловік на Кюльторве у Копенгагені. Метте, природно, шокована нападом. Треба сказати, що це приголомшило всіх нас, хто з нею близький», – написав у соцмережі Х міністр навколишнього середовища Магнус Гойніке.

Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебував у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, Фіцо робили операцію, яка тривала 3,5 години.

До слова, у Німеччині скоєно напад на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який підтримує збільшення допомоги Україні у війні з РФ. Інцидент стався в місті Аален вранці 1 червня біля агітаційного намету партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Постраждалий заявив, що нападник назвав його «розпилювачем війни».