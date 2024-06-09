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Проукраїнська партія лідирує на виборах до Європарламенту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Проукраїнська партія лідирує на виборах до Європарламенту
Європейська народна партія здобуває близько 180 місць у новому скликанні Європарламенту
фото з відкритих джерел

За результатами прогнозів, Європейська народна партія, яка наразі має найбільшу кількість голосів у ЄС, збереже за собою лідерську позицію

Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на результати прогнозу виборів, які оприлюднили ARD та ZDF.

За результатами прогнозів, ЄНП, яка у нинішньому Європарламенті має найбільшу фракцію, здобуває близько 180 зі 720 місць у новому скликанні Європарламенту. Урсула фон дер Ляєн є кандидаткою на пост глави Єврокомісії від ЄНП, лідерство партії ставить її у виграшну позицію для призначення на другий термін.

Європейська народна партія є проукраїнською партією, яка підтримує захист суверенітету України, а її депутати голосують за надання допомоги Україні країнами ЄС.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозами, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів, який може отримати близько 135 місць.

За ними слідує об'єднання лібералів «Оновлюючи Європу», які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості від 81 до 87 депутатів. 

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 80 мандатів, а праві націоналісти об'єднання «Ідентичність і демократія» – 70 місць.

Об'єднання «Зелені/Європейський вільний альянс», згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає менше 60 місць.

Прогноз того, як буде виглядати новий склад Європарламенту
Прогноз того, як буде виглядати новий склад Європарламенту
портал Європарламенту

Кількість голосів правих партій дещо збільшиться, і за результатами прогнозу такі партії отримають значно більше голосів порівняно з минулою каденцією Європейського Парламенту.

Як повідомлялося, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.

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Теги: Європарламент партії демократія Європейська партія Європейський союз

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