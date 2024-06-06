Росія пригрозила бити по французьких інструкторах в Україні: Париж відреагував

Reuters: Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози

Росія назвала іноземних інструкторів в Україні «законними цілями»

Прессекретар російського посольства у Франції Олександр Макогонов пригрозив завдати удару по французьких інструкторах, якщо їх відправлять в Україну, пише BFMTV.

«Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони, природно, стануть законною ціллю», – заявив Макогонов.

На цю заяву представника російського посольства вже відреагували в Парижі. Заступник спікера Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан наголосив, що «це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді».

Лемуан додав, що відповідь для Росії все ще обговорюється.

Нагадаємо, Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназвані джерела. Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

До слова, президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. Про це з посиланням на власні джерела пише газета Le Monde. Також Литва може направити військових інструкторів у разі потреби для допомоги у навчанні українських військових на території України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Bloomberg.