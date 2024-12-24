Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Антиурядові протести у Єгипті

Хто розхитує стуацію на Близькому Сході

Тим часом, «брати-мусульмани» вирішили качнути Єгипет. Якщо ситуація там піде по наростаючій (що навряд чи) – тоді це протурецький, сунітський проєкт проти фельдмаршала і правителя Єгипту ас-Сісі, який, своєю чергою, є проамериканським і можна навіть сказати, певною мірою, проізраїльським проєктом (з низкою уточнень).

Якщо «братам-мусульманам» вдасться взяти владу в Єгипті (повторю, шансів на це вкрай мало), це свідчитиме про просто неймовірну за складністю спецоперацію Анкари. А також про те, що Ердоган пройшов точку неповернення у Великій грі і дав старт своєму проєкту Османської імперії 2.0. на базі сунітської арабо-тюркської єдності. Поки що це настільки неймовірно, що в це важко повірити, а логічно пояснити – і поготів. Бо перемога братів-мусульман у Єгипті значною мірою нівелює успіх Ізраїлю в Сирії.

Тому поки що в таку розв'язку неможливо повірити.

Важко уявити, що Тель-Авів пропустив такий каскадний обвал своїх інтересів у Каїрі та посилення Туреччини одразу у двох точках – Сирії та Єгипті одночасно. Поки що цей вкрай малоймовірний пазл не складається, але Близький Схід останнім часом вельми багатий на неймовірні події. Тим більше, що просто зараз розгортається масштабна операція проти хуситів. Адже я попереджав, що вони наступні (після Хамас, Хезболли/Лівану та Сирії – саме таку послідовність я і називав, зазначаючи, що потім – хусити).

І атака почалася.

Сухопутна частина – це сили північного Ємену за підтримки саудівської артилерії і фінансових вкладень ОАЕ. З повітря – Ізраїль, Британія і США. З моря – Британія, США і угруповання ВМС Франції, що приєднується до них. Тобто на суші битимуться єменці один проти одного. Одні за підтримки Саудівської Аравії, інші – за підтримки Ірану. А високоточкою битимуть США та Ізраїль із союзниками.

Західній коаліції країн потрібно відновити безпечне судноплавство Червоним морем і убезпечити Ізраїль від ракетних атак Ансаралли. У цьому плані привертає до себе увагу позиція Франції – вона єдина з ЄС долучилася до операції (в обмін на допомогу в поверненні контролю над африканським Сахелем?).

Вражаюче пасивно поводиться РФ. Раніше вустами своїх спікерів Москва обіцяла мало не гіперзвук хуситам поставити. А тут тиша, ніби й не було РФ на Близькому Сході.

Особисто мене «мучать смутні сумніви» щодо тієї самої Великої угоди.

Вже все якось прямо за нотами або «дорожньою картою» в рамках «узгодженої модальності вирішення конфліктів». У цьому контексті, як непряме підтвердження, прозвучала інформація Ірану: угоді про стратпартнерство з РФ бути, але не раніше лютого 2025 року.

Чому така дата? Мабуть, грудень 2024 – січень 2025 – це якесь геополітичне вікно, після якого ситуація може піти до глобального заморожування основних конфліктів і воєн (хоча б на кілька років). Тому всі поспішають.

Саме тому таке відтермінування в підписанні угоди між РФ та Іраном, хоча вона саме зараз вкрай важлива для Тегерана і в Москві це розуміють. Але РФ тримає паузу. Можливо, після зазначених вище дат, коли все буде заморожене «подихом Снігової Королеви», основні геополітичні гравці і зможуть зібрати з кубиків з буквами Ж, О, П і А, слово «МИР».

І це все запечатають угодами про стратегічне партнерство, кожен гравець зі своїми союзниками.

Наприклад, РФ – з Іраном, як уже вона це зробила з КНДР як бонус за допомогу у війні. Поки що нічого не чути, чи отримає Україна додатковий договір про стратегічне партнерство зі США за аналогією з Тайванем та Ізраїлем (на додачу до вже підписаного договору про гарантії безпеки)?

Адже договір про гарантії безпеки не виключає можливості підписання і договору про стратегічне партнерство, наприклад, у контексті питань ядерної безпеки України.

Чи ведуться з цього приводу переговори з командою Трампа? Скоро дізнаємося.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина перемога ХАМАС Велика Британія Єгипет Ізраїль Сирія США росія Реджеп Таїп Ердоган переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна у Сирії
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
5 грудня, 13:48
Жінка на руїнах хати в селі Свердликово. У цьому селі, за словами пресофіцера Дмитрашківського, лишився лише один будинок, що має дах. Решта потрощені обстрілами
«Росія не хоче евакуювувати цих людей, вони – живі свідки». Як живе Курщина, підконтрольна ЗСУ Лінія фронту
3 грудня, 11:30
Як зазначав Блінкен, Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі
Адміністрація Байдена зробить усе, щоб Україна могла воювати у 2025 році – Блінкен
26 листопада, 22:03
Маск сумнівається у ще одному масштабому проєкті США
«Шансів на успіх не було»: Маск розкритикував винищувачі F-35
26 листопада, 13:19
Влада у США офіційно переходить від Байдена до Трампа
Команди Байдена та Трампа розпочали процес передачі влади – CNN
27 листопада, 07:54
Головнокомандувач уточнив, що перед наступальними діями за дві доби він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху
Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції
7 грудня, 17:16
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
12 грудня, 14:09
Кредит від США забезпечить для України критично важливу допомогу
США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд
10 грудня, 20:58
Володимир Зеленський наголосив, що замороження війни і домовленість з росіянами є небезпечними
«Трамп хоче рухатися швидко». Зеленський відреагував на можливе замороження війни
18 грудня, 07:29

Олексій Кущ

Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»
Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»
Чим більше Росія заглиблюється у війну в Україні, тим слабшою стає в Африці та Азії
Чим більше Росія заглиблюється у війну в Україні, тим слабшою стає в Африці та Азії
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Економіка Азії на межі змін
Економіка Азії на межі змін
Інфляція, курсова стабільність чи зростання економіки?
Інфляція, курсова стабільність чи зростання економіки?
Рубль знову зміцнився. Що далі
Рубль знову зміцнився. Що далі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
28K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
14K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
12K
Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua