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Удари ЦАХАЛу по науково-дослідному центрі у Дамаску: з'явилося відео

Ірина Бура
glavcom.ua
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Удари ЦАХАЛу по науково-дослідному центрі у Дамаску: з'явилося відео
скріншот з відео

10 грудня Ізраїль здійснив одну з найбільших ударних операцій у Сирії

У Дамаску і його околицях ізраїльські війська завдали ударів по військових об'єктах, дослідницьких центрах і управлінні радіоелектронної боротьби. Того дня – 10 грудня, Ізраїль здійснив одну з найбільших ударних операцій у Сирії.

Тоді під удар потрапили військові бази армії колишнього лідера Сирії Башара Асада, винищувачі, виробничі майданчики і склади ракет.

The Times of Israel повідомляв, що близько 250 ударів по військовій інфраструктурі Сирії було завдано з неділі. Видання з посиланням на джерела в сирійських силах безпеки пише, що Ізраїль завдали удару по трьох великих військових авіабазах, на яких були розміщені десятки гелікоптерів і літаків.

А неподалік від Латакії Ізраїль завдав удару по об'єкту ППО і пошкодив кораблі сирійських ВМС, а також військові склади. У Дамаску і його околицях завдали ударів по військових об'єктах, дослідницьких центрах і управлінні радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Біньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

Як повідомлялося, Ізраїль завдав удару по ймовірних об'єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил.

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.

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Теги: Сирія Ізраїль армія війна військові Беньямін Нетаньягу кордон відео

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