Прийшов Подоляк, а не міністри. Посол прокоментував конфуз на прийомі до Дня Незалежності Ізраїлю
Міхаель Бродський: «На жаль, не було представників МЗС – ані на рівні міністра, ані на рівні його заступників. І це доволі дивно»
На прийомі ізраїльського посольства, присвяченому Дню незалежності Ізраїлю, який відзначається у травні, був присутній радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Однак представники МЗС – ані на рівні міністра, ані на рівні його заступників, не прийшли. Цей факт в інтервʼю «Главкому» прокоментував надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.
«Ми завжди на наші прийоми запрошуємо усе керівництво України, починаючи від президента. Подоляк прийшов також на наше запрошення, хоча це, як я розумію, була його власна ініціатива – він особисто дуже підтримує Ізраїль, за що ми йому вельми вдячні. На жаль, не було представників МЗС – ані на рівні міністра, ані на рівні його заступників. І це доволі дивно, бо так зазвичай не відбувається», – зазначив посол.
Михаель Бродський наголосив, що коли «українське посольство в Ізраїлі влаштовує прийом, то ізраїльський міністр приходить привітати Україну з Днем її Незалежності».
Дипломат також додав, що попри відсутність урядовців прийоми ізраїльського посольства у Києві є популярними. Зокрема, як повідомляв «Главком», на цьогорічному заході був помічений очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
«VIP-персон на наших раутах не бракує. Прийоми у посольстві Ізраїлю хіба що трохи поступаються за популярністю заходам в американському посольстві», – зауважив Бродський.
Також посол Михаель Бродський зазначав, що Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.
До того ж надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський зауважив, що з 1 січня 2025 року Ізраїль вводить спеціальну електронну форму для вʼїзду для тих країн, з якими встановлено безвізовий режим. Це країни західної Європи, і США, і Канада, і Україна зокрема
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