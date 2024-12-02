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Прийшов Подоляк, а не міністри. Посол прокоментував конфуз на прийомі до Дня Незалежності Ізраїлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прийшов Подоляк, а не міністри. Посол прокоментував конфуз на прийомі до Дня Незалежності Ізраїлю
Михаель Бродський розповів про прийоми у посольстві Ізраїлю
фото: glavcom.ua

Міхаель Бродський: «На жаль, не було представників МЗС – ані на рівні міністра, ані на рівні його заступників. І це доволі дивно»

На прийомі ізраїльського посольства, присвяченому Дню незалежності Ізраїлю, який відзначається у травні, був присутній радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Однак представники МЗС – ані на рівні міністра, ані на рівні його заступників, не прийшли. Цей факт в інтервʼю «Главкому» прокоментував надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

«Ми завжди на наші прийоми запрошуємо усе керівництво України, починаючи від президента. Подоляк прийшов також на наше запрошення, хоча це, як я розумію, була його власна ініціатива – він особисто дуже підтримує Ізраїль, за що ми йому вельми вдячні. На жаль, не було представників МЗС – ані на рівні міністра, ані на рівні його заступників. І це доволі дивно, бо так зазвичай не відбувається», – зазначив посол.

Михаель Бродський наголосив, що коли «українське посольство в Ізраїлі влаштовує прийом, то ізраїльський міністр приходить привітати Україну з Днем її Незалежності».

Дипломат також додав, що попри відсутність урядовців прийоми ізраїльського посольства у Києві є популярними. Зокрема, як повідомляв «Главком», на цьогорічному заході був помічений очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«VIP-персон на наших раутах не бракує. Прийоми у посольстві Ізраїлю хіба що трохи поступаються за популярністю заходам в американському посольстві», – зауважив Бродський.

День Незалежності Ізраїлю – головне державне свято Ізраїлю, що відзначається щорічно 5 іяра за єврейським календарем на згадку про проголошення Держави Ізраїль 14 травня 1948 року (5 іяра 5708 року за єврейським календарем).

Також посол Михаель Бродський зазначав, що Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.

До того ж надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський зауважив, що з 1 січня 2025 року Ізраїль вводить спеціальну електронну форму для вʼїзду для тих країн, з якими встановлено безвізовий режим. Це країни західної Європи, і США, і Канада, і Україна зокрема

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Теги: Михайло Подоляк Офіс президента посол посольство День Незалежності Україна Ізраїль дипломатія

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