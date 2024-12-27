Запоріжжя повністю завершило будівництво фортифікацій

Шмигаль заявив, що на Запоріжжі було зроблено сотні кілометрів оборонних ліній

У Запорізькій області було підготовлено 358 військових опорних пунктів

Уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, було підготовлено 358 військових опорних пунктів. «Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній», – каже він.

Як зазначив прем'єр, стан будівництва та експлуатація фортифікаційних споруд залишається на постійному контролі уряду.

Нагадаємо, роботи зі спорудження фортифікацій на Харківщині виконані на 99,9%, побудовано та облаштовано 800 опорних пунктів.

6 млрд грн було додатково надано на будівництво фортифікацій;

2,4 млрд грн Уряд виділив Харківщині для того, аби якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон;

2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти;

1,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу Харківщини;

більш ніж 600 млн грн було надано на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області;

понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Як повідомляв «Главком», Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області.

Раніше уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове відчуження землі для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Зазначається, що після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством.