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Ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений
G7 розглядає призупинення рішення МКС щодо Нетаньягу
фото із відкритих джерел

Італія домагається зупинення виконання ордера на арешт Нетаньягу до закінчення конфлікту з Палестиною

Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту.  

Про це пише газета Il Messaggero, коментуючи перебіг засідання глав МЗС G7, зібраного італійським міністром Антоніо Таяні у Ф'юджі як завершальне головування в G7.

Видання зазначає, що позиції країн із цього питання розходяться. США не визнають юрисдикцію МКС, тоді як Велика Британія заявила, що керуватиметься своїми «міжнародними зобов'язаннями».

Італія підтримує МКС, але вважає, що рішення має бути юридично обґрунтованим і не мати політичного підґрунтя, нагадує газета. Італія домагається зупинення виконання ордера до закінчення конфлікту з Палестиною, оскільки «його врегулювання необхідно обговорювати з Нетаньягу», пише видання.

При цьому, на його думку, є негласний договір уникати поїздок ізраїльського прем'єра в найближчі місяці до Європи.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

До слова, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Міжнародний кримінальний суд мав би засудити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до смертної кари за воєнні злочини.

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Теги: Ізраїль Велика Британія арешт Італія міністр Беньямін Нетаньягу

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