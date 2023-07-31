Німеччина може стати країною із негативною економікою. МВФ назвав причину

Німеччина намагається впоратись із наслідками енергетичної кризи

Німеччина може стати єдиною економікою серед країн Великої сімки (G7) із негативною динамікою, вважають експерти МВФ. Одна із головних причин –наслідки енергетичної кризи, які надто гостро відчуває саме Німеччина. Про це пише Euronews.

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Згідно з прогнозом, німецький ВВП може скоротитися на 0,3%, у той час як в інших країнах буде зростання: 1,8% у США, 1,1% в Італії. Серед причин називають посилення грошово-кредитної політики та зниження попиту на німецькі товари з боку Китаю. Але головне пояснення: довготривалі наслідки енергетичної кризи. Німеччина сильно залежала від російського газу, і замінити це джерело виявилося нелегко та недешево.

«По-перше, німецька промисловість надто залежала від імпорту енергоносіїв з Росії, особливо газу. В інших країнах, наприклад, Великій Британії та Іспанії, цієї проблеми взагалі не існує, не кажучи вже про США, адже у них практично не було російського газу. Нам його довелося заміняти іншим, за вищою ціною. Ось чому ціни на енергоносії у нас зросли: це наслідок втрати російського газу», – вважає міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

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Бундесбанк (головний банк Німеччини, – «Главком») зі свого боку робив подібні прогнози, тож заява МВФ не стала несподіванкою. При цьому втрати провідної економіки ЄС – поганий сигнал для Євросоюзу та зони євро, зазначають спостерігачі.

Обережного оптимізму додає лише те, що інфляція у липні трохи знизилася, склавши 6,5% проти 6,8% у червні. Ряд аналітиків не виключають, що з вересня зниження інфляції прискориться.

Видання також зазначає, що економіка Європи зросла на 0,3% після кількох місяців стагнації. Інфляція у червні склала 5,3%. Економіка Європи зростає після кількох місяців стагнації чи спаду, але підвищення відсоткових ставок кидає тінь на її перспективи.

У 20 країнах, які використовують євро та налічують 346 млн осіб, зростання економіки за період з квітня по червень склало 0,3%, повідомило в понеділок статистичне агентство ЄС Eurostat. Це краще, ніж нульове зростання у першому кварталі цього року та невелике зниження у четвертому кварталі минулого року, але не набагато.

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В результаті перегляду дані за перший квартал були збільшені з 0,1%, що звело нанівець два квартали зниження виробництва. Інфляція в єврозоні тим часом продовжила своє поступове зниження, впавши до 5,3% у липні з 5,5% у червні.

Зазначимо, що у Німеччині, ймовірно, повторюється міграційна криза 2015-2016 років. Про це свідчить звіт за перше півріччя Федерального відомства з міграції (BAMF).

У січні-червні 2023 року до ФРН подано 162 271 прохання про притулок, з них 150 166 – уперше. Кількість вперше поданих прохань на 77,5% більше, ніж за той же період 2022 року. За підсумками 2023 року їхня кількість може сягти 324 тисяч і наблизитися до рівня 2015 року, коли в країні сталася міграційна криза.

Зараз найбільше нових заявок надходить від громадян Сирії (29%), Афганістану (18,2%) та Туреччини (12,8%). На шостому місці опинилася Грузія (3,4%), на сьомому – Росія (2,8%). 71,6% від усіх заявок подано чоловіками молодше 30 років.

Більшість біженців прагнуть найбільш заможних федеральних земель Баварія і Північний Рейн – Вестфалія. У профспілці поліції ФРН заявили Bild, що ці цифри говорять про «повний провал» міграційної політики уряду.