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Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg
Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото: Генштаб

Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту

Контрнаступ ЗСУ проти російських військ набирає обертів. Україна розпочала великий наступ на південному фронті. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на  слова американського чиновника, який попросив не називати його імені під час обговорення деталей військових операцій.

Наступ стався майже через два місяці після того, як Україна розпочала контрнаступ на добре укріплені російські оборонні рубежі. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Раніше The New York Times процитувала двох офіційних осіб Пентагону, імена яких вона не назвала, які заявили, що Україна почала основний удар свого контрнаступу на південь від Орєхова. Але співробітник посольства України, який також попросив не називати його імені, застеріг від представлення якоїсь частини контрнаступу як вирішальної битви, назвавши війну проти російського вторгнення довгою серією операцій у різних місцях вздовж лінії фронту. «Ми всюди говорили, що це буде важка боротьба, це буде довга боротьба, в якій будуть проблеми, успіхи та невдачі», – заявив журналістам міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, «Україна добре підготовлена і навчена, щоб досягти успіху».

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по його зенітно-ракетних комплексах.

Теги: міністр авіація війна Україна озброєння наступ контрнаступ

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