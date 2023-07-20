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З речами на вихід: фіни відібрали дачу у російських дипломатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
З речами на вихід: фіни відібрали дачу у російських дипломатів
Дипломати РФ втратять безкоштовну дачу біля Турку
фото: HS

Росіянам заборонили користуватись котеджем на острові Какскерра

Дипломатично-політичний конфлікт між Росією та Фінляндією надуває нових фарб. Мерія фінського міста Турку відібрала дачу у генконсульства Росії після рішення влади Фінляндії відкликати згоду на його роботу. Про це заявила мер міста Мінна Арве у своєму Twitter.

Вона назвала рішення фінського уряду закономірним. «Турку негайно забороняє використання котеджу на острові Какскерра, який використовувався співробітниками генерального консульства Росії», – повідомила мер. За її словами, листа про розірвання договору буде надіслано російській дипмісії негайно.

Раніше, 19 липня, канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністе заявила, що країна відкликає згоду на роботу генконсульства Росії в місті Турку з 1 жовтня 2023 року.  Це є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі. У документі уточнюється, що про це рішення було оголошено послу Росії у МЗС Фінляндії.

Фінські ЗМІ раніше повідомляли, що персонал російського посольства десятиліттями безкоштовно користувався будинком, збудованим у 1970-х роках на острові Какскерта поряд із містом. На нього витрачали близько 10 тисяч євро на рік.

Нагадаємо, МЗС Росії заявило, що відкликає згоду на роботу генконсульства Фінляндії в Петербурзі, 6 липня. Тоді ж відомство оголосило персонами нон грата дев'ятьох фінських дипломатів. МЗС назвало це відповіддю на «конфронтаційні дії фінської влади».

У червні Фінляндія вислала дев'ятьох російських дипломатів: адже їхні дії порушували Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. У квітні Служба судових приставів Фінляндії заарештувала будівлю та ділянку Російського центру науки та культури у Гельсінкі, а також сім квартир, у яких мешкали дипломати. Перед цим, у березні, влада Фінляндії заморозила рахунки центру в банку Nordea. У відповідь Росія заморозила банківські рахунки дипмісій Фінляндії.

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Теги: росія міністр Фінляндія влада конфлікт

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