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Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ
Колишнього міністра Китаю Цінь Гана досі ніхто не бачив
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Китаю видалило абсолютно всі згадки про Цінь Гана

Китай і досі мовчить з приводу звільнення міністра закордонних справ Цінь Гана. Він зник на місяць, а потім був раптово звільнений з посади. Про це пише видання Аussiedlerbote.

Пекін мовчить про долю колишнього міністра закордонних справ. Через три дні після звільнення Цінь Гана з посади міністра закордонних справ КНР Пекін мовчить з цього приводу.  Видання Bloomberg написало, що міністра Цінь Гана  точно ніхто не бачив ще з 25 червня.

У свою чергу, Китай не хоче «забагато галасу» навколо цього питання, заявила представниця МЗС після того, як його запитали про звільнення на щоденній прес-конференції міністерства. При цьому вона знову не розповіла передісторію таємничого зникнення 57-річного чиновника.

Цінь Ган був усунений з посади у вівторок після того, як його не було видно протягом місяця. Його попередник Ван І зайняв цю посаду. Після його зникнення спочатку говорилося, що Цінь Ган нібито захворів.

Проте пізніше з'явилися припущення, що він мав роман чи перебував під слідством інші правопорушення. Цікаво, що міністерство закордонних справ Китаю видалило абсолютно всі згадки про екс-міністра зі свого офіційного сайту. Пошук на по його прізвищу також не дав жодних результатів.

Більше того, за незрозумілих обставин Цінь Гана замінив саме Ван Ї, який знову став міністром закордонних справ Китаю, а такого ще не було ніколи за всю історі країни. А сам Ван Ї відомий своєю обережністю та стратегічним мисленням. Обережністю в тому числі по відношенню до РФ і в той же час прагматичним ставленням до США. На відміну від попереднього міністра, який має ярлик антиамериканіста.

Читайте також: Куди зник китайський міністр?
Теги: міністр Китай слідство звільнення

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