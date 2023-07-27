Низка європейських країн може закрити кордони з Білоруссю

Польща, Латвія та Литва можуть закрити кордони з Білоруссю через загрозу з боку ПВК «Вагнер»

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський наголосив, що країни одразу відреагують на можливі провокації «вагнерівців»

Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій «вагнерівців» можуть закрити кордони з Білоруссю. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський, повідомляє The Guardian.

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За його словами, якщо на кордонах Польщі, Латвії чи Литви відбудуться серйозні інциденти за участю найманців приватної військової компанії «Вагнера», то країни «обов'язково почнуть спільні дії».

«Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент, ми приведемо до повної ізоляції Білорусі», – зазначив Камінський.

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Нагадаємо, що в Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі. Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля серед військовослужбовців ЗС Білорусі, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів ПВК «Вагнер», одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу.