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Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці
Ердоган може прилетіти до Москви аби побачити диктатора Путіна
фото з відкритих джерел

Турецькі ЗМІ висувають різні теорії щодо дати та формату зустрічі Ердогана та Путіна

Турецька газета Milliyet з посиланням на «обізнане джерело» стверджує, що Анкара активізувала дипломатичну роботу, розраховуючи на візит Путіна до Туреччини «вже найближчими днями».

«Президент Росії Володимир Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Таким чином, Путін вперше після початку російсько-української війни відвідає країну-член НАТО. У рамках зернової ініціативи Росія здійснює свої контакти та переговори з Україною, США та країнами ЄС через Туреччину», – пише видання. У звязку із цим Анкара активізувала свою дипломатичну роботу.

А от турецький телеканал AHaber стверджує, що лідери Туреччини та Росії Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін можуть провести особисті переговори наприкінці серпня-початку вересня.  При цьому не виключено що до Росії завітає Ердоган. 

«Ближче до кінця серпня можлива зустріч Ердогана з Путіним. Ми очікуємо на візит Путіна до Туреччини, але можливий і візит в іншу сторону (візит Ердогана до Росії – ред.). Наприкінці серпня-початку вересня очікується особиста зустріч двох лідерів, у тому числі обговорюватиметься «зернова угода», – повідомила в ефірі каналу кореспондент президентського пулу Рюйя Аккуш.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в «розширеному масштабі», закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

«У нас був ще один шанс дізнатися з перших рук про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним», – сказав Ердоган.

Контакти для перезапуску ініціативи «з розширеним охопленням» продовжуються, але рішення залежить від того, «чи виконають західні країни свої обіцянки», додав він, не уточнивши, які зобов'язання було порушено.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «єдину у світі людину», яка, на його думку, може переконати Росію повернутися до зернової угоди та дозволяла б безпечно вивозити українське зерно з чорноморських портів. 

«Я думаю, що не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, мабуть, єдина людина у світі, яка може переконати президента Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи», – сказав Кулеба.

На думку міністра, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має збалансовані відносини між Москвою і Києвом та має найбільші шанси на відновлення зернової угоди.

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Теги: росія міністр путін зерно Анкара президент Дмитро Кулеба переговори

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