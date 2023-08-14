Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці

Турецькі ЗМІ висувають різні теорії щодо дати та формату зустрічі Ердогана та Путіна

Турецька газета Milliyet з посиланням на «обізнане джерело» стверджує, що Анкара активізувала дипломатичну роботу, розраховуючи на візит Путіна до Туреччини «вже найближчими днями».

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«Президент Росії Володимир Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Таким чином, Путін вперше після початку російсько-української війни відвідає країну-член НАТО. У рамках зернової ініціативи Росія здійснює свої контакти та переговори з Україною, США та країнами ЄС через Туреччину», – пише видання. У звязку із цим Анкара активізувала свою дипломатичну роботу.

А от турецький телеканал AHaber стверджує, що лідери Туреччини та Росії Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін можуть провести особисті переговори наприкінці серпня-початку вересня. При цьому не виключено що до Росії завітає Ердоган.

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«Ближче до кінця серпня можлива зустріч Ердогана з Путіним. Ми очікуємо на візит Путіна до Туреччини, але можливий і візит в іншу сторону (візит Ердогана до Росії – ред.). Наприкінці серпня-початку вересня очікується особиста зустріч двох лідерів, у тому числі обговорюватиметься «зернова угода», – повідомила в ефірі каналу кореспондент президентського пулу Рюйя Аккуш.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в «розширеному масштабі», закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

«У нас був ще один шанс дізнатися з перших рук про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним», – сказав Ердоган.

Контакти для перезапуску ініціативи «з розширеним охопленням» продовжуються, але рішення залежить від того, «чи виконають західні країни свої обіцянки», додав він, не уточнивши, які зобов'язання було порушено.

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До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «єдину у світі людину», яка, на його думку, може переконати Росію повернутися до зернової угоди та дозволяла б безпечно вивозити українське зерно з чорноморських портів.

«Я думаю, що не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, мабуть, єдина людина у світі, яка може переконати президента Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи», – сказав Кулеба.

На думку міністра, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має збалансовані відносини між Москвою і Києвом та має найбільші шанси на відновлення зернової угоди.