Шмигаль пояснив, як влада збирається повертати українців із-за кордону

Для того, щоб українці поверталися з-за кордону працює низка програм всередині країни

У питанні повернення українців з-за кордону не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

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«П’ятий пункт – це повернення українців з-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації», – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, для того, щоб українці поверталися з-за кордону працюють програми всередині країни, такі як «єВідновлення», «єОселя», гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

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Нагадаємо, Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.

До слова, більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65 і 72% відповідно) хочуть повернутися додому.

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.