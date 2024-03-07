Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Євросоюз повідомив, за яких умов може повернути мито на українську продукцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз повідомив, за яких умов може повернути мито на українську продукцію
ЄС може відновити мита на деякі українські товари, якщо їх імпорт буде занадто великим
фото з відкритих джерел

ЄС схвалив пропозицію продовжити тимчасове скасування імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт

ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років. Про це йдеться у повідомленні Європарламенту.

Так, у четвер 7 березня голосуванням 26 депутатів проти 10 було схвалено пропозицію продовжити тимчасове скасування імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік – з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року. 

Але ЄС залишає за собою право відновити мита на деякі українські товари, якщо їх імпорт буде занадто великим. Це стосується таких продуктів, як птиця, яйця та цукор. 

«Також передбачено «аварійне гальмування» для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема птиці, яєць і цукру. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, буде знову запроваджено тарифи», – йдеться у повідомленні Європарламенту.

Як повідомлялося, Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини у спільному листі до Єврокомісії вимагали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України. 

До слова, Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з Російської Федерації.

Читайте також: Фермерам у ЄС стане краще? Член Єврокомісії повідомив, на які законодавчі зміни чекати
Теги: експорт Європарламент Європейський союз продукти імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба за водний ресурс у Європі може суттєво посилитись
Politico: країни Євросоюзу можуть розпочати конфлікт за один важливий ресурс
Сьогодні, 15:23
У компанії Apple розкритикували рішення ЄС, заявивши, що оскаржуватимуть його в суді
ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина
4 березня, 19:15
Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи
Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів
24 лютого, 19:25
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн програму на 50 млрд євро
50 млрд євро допомоги Україні. Стало відомо, коли буде перший транш
24 лютого, 16:38
В Україні впала ціна на популярний продукт
В Україні впала ціна на популярний продукт
24 лютого, 13:04
США, Південна Корея та Японія обговорили питання посилення боротьби із Росією
США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії
22 лютого, 11:26
Росія неодноразово використовувала балістичні ракети проти України, вироблені Північною Кореєю
ЄС пропонує накласти санкції на Північну Корею через постачання Росії ракет
14 лютого, 15:04
В міністерстві повідомили, що протягом доби в короткочасні ремонти виводили два корпуси ТЕС, на яких усунули зауваження та повернули до роботи
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
14 лютого, 14:21
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
10 лютого, 05:00

Економіка

Євросоюз повідомив, за яких умов може повернути мито на українську продукцію
Євросоюз повідомив, за яких умов може повернути мито на українську продукцію
Естонія заборонила продаж товарів тих компаній, які є в переліку спонсорів війни
Естонія заборонила продаж товарів тих компаній, які є в переліку спонсорів війни
Європа балансує на межі продовольчої кризи – Bloomberg
Європа балансує на межі продовольчої кризи – Bloomberg
Російські компанії масово банкрутують: ЗМІ шокували кількістю
Російські компанії масово банкрутують: ЗМІ шокували кількістю
Закупівля 800 тис. боєприпасів для України. Чеський президент виступив із заявою
Закупівля 800 тис. боєприпасів для України. Чеський президент виступив із заявою
Литва викрила компанії, які допомагають Росії уникати санкцій
Литва викрила компанії, які допомагають Росії уникати санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
35K
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
26K
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
12K
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
6588
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
4512
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу?

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua