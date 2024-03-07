Євросоюз повідомив, за яких умов може повернути мито на українську продукцію

ЄС може відновити мита на деякі українські товари, якщо їх імпорт буде занадто великим

ЄС схвалив пропозицію продовжити тимчасове скасування імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт

ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років. Про це йдеться у повідомленні Європарламенту.

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Так, у четвер 7 березня голосуванням 26 депутатів проти 10 було схвалено пропозицію продовжити тимчасове скасування імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік – з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Але ЄС залишає за собою право відновити мита на деякі українські товари, якщо їх імпорт буде занадто великим. Це стосується таких продуктів, як птиця, яйця та цукор.

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«Також передбачено «аварійне гальмування» для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема птиці, яєць і цукру. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, буде знову запроваджено тарифи», – йдеться у повідомленні Європарламенту.

Як повідомлялося, Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини у спільному листі до Єврокомісії вимагали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

До слова, Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з Російської Федерації.